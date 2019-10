Cele mai bune imagini cu OnePlus 7T Pro înainte de lansare

Spre deosebire de alți ani, OnePlus a ales o altă strategia acum pentru seria T. A prezentat întâi modelul 7T, cu un hardware mai bun, și urmează să introducă și modelul OnePlus 7T Pro. Până la acel eveniment, ai câteva imagini ca să-ți faci o idee despre noul telefon.

Tradițional, seria T de la OnePlus nu-i una care să aducă schimbări majore. În schimb, vine cu actualizări de hardware. Astfel, OnePlus 7T Pro va fi unul dintre cele mai performante telefoane și, dacă va fi disponibil înainte de 15 octombrie, cel mai bun telefon cu Android 10.

Chiar și fără să fie disponibil înainte de 15 octombrie, OnePlus 7T e deja cel mai performant smartphone cu Android 10. Asta pentru că Google va anunța oficial noile telefoane Pixel abia pe 15 octombrie și, ca hardware, nu sunt așteptate niște decizii diferite de strategia Google de până acum.

OnePlus 7T Pro va avea cameră periscop, ca modelul precedent, cel mai nou procesor de la Qualcomm, Android 10 preinstalat și optimizări ale camerei foto pentru imagini mai bune. În egală măsură, OnePlus 7T e deja un smartphone foarte bun cu Android.

OnePlus 7T Pro ar avea un ecran de 6,67 inci la rezoluție 2K și va păstra rata de refresh de 90 Hz, iar tehnologia panoului va fi AMOLED. Va fi curbat pe margini, cum te-ai fi așteptat, dar nu sunt îmbunătățiri radicale față de modelul precedent.

Bateria ar fi de 4.085 mAh cu încărcare rapidă Warp Charge, iar procesorul va fi un Qualcomm Snapdragon 855+. Nici la memoria RAM nu sunt schimbări mari. Ar fi o versiune de bază cu 8 GB memorie RAM alături de 256 GB spațiu de stocare. Eventual să vedem o versiune cu 512 GB.

Ar exista și-o ediție limitată: OnePlus 7T Pro McLaren: 12 GB memorie RAM și un design care să-ți arate de ce e special.

Also, there was supposed to be another version of the OnePlus 7T! An ‘Olive Green’ colour in 8GB RAM + 256GB Storage variant. Wonder if it will be launched later OR it has been cancelled. Let’s wait and watch. #OnePlus7T https://t.co/AOUvNXUaQn

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 6, 2019