Cel mai lung zbor de persoane a testat limitele corpului uman

Deși există zboruri foarte lungi între două puncte de pe mapamond, de cele mai multe ori, acestea vin la pachet cu escale, pentru bine pasagerilor. Există însă și excepții.

Compania aeriană Qantas a realizat un zbor experimental, cu pasageri la bord, între New York și Sydney, fără întrerupere. Acesta este cel mai lung zbor de persoane comercial efectuat până la această oră. În final, călătoria a fost de 19 ore și 16 minute.

Pentru ca zborul să fie util și din punct de vedere științific, a fost măsurată constant activitatea neuronală a piloților, nivelul de melatonină și gradul de alertă. În cazul pasagerilor, au fost testate mai multe măsuri pentru combaterea efectelor schimbării de fus orar. Lumina din cabină a fost ajustată pentru a simula tranziția de la zi la noapte, iar mesele au adaptate în concordanță cu acele referințe. Călătorii au participat la sesiuni de exerciții fizice în avion pentru a combate efectele sedentarismului prelungit.

Zborul detaliat mai sus face parte dintr-un proiect mai elaborat al celor de la Qantas intitulat Project Sunrise. Operatorul de zbor vrea să vadă efectele călătoriilor de lungă durată cu avionul asupra sănătății oamenilor. Din acest motiv, mai are organizat un zbor de la Londra la Sydney programat pentru luna noiembrie a acestui an și încă unul de la New York la Sydney care ar trebui să aibă loc în decembrie. O decizie în privința prelungirii acestei inițiative ar trebui făcută publică înainte de finele lui 2019.

Beneficiile acestor experimente sunt clare. Deși zborul de la New York la Sydney a plecat cu trei ori mai târziu decât normal, a ajuns mai repede la destinație. Este evident că poți câșiga timp. Dar este foarte important ca organismul să nu aibă de suferit. Din acest motiv, Qantas a lăsat luminile aprinse încă de la plecare pentru primele șase ore, cu scopul de a replica alternanța zi/noapte din Sydney.

Singura problemă momentan cu aceste zboruri ține de numărul de persoane de la bord. Qantas a limitat numărul celor care pot face astfel de curse la 49 de pasageri într-un Boeing 787-9 care, în mod uzual, transportă 280 de persoane. Cu alte cuvinte, prețul s-ar putea să fie destul de mare pentru un bilet, cu scopul de a compensa discrepanța.