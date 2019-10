Cel mai bun serial din toate timpurile primește o continuare pe Apple TV+

Steven Spielberg a încheiat un contract cu Apple pentru producerea unui serial intitulat Masters of Air. Acesta este o continuare a Band of Brothers.

În 2001, în colaborare cu HBO, Steven Spielberg și Tom Hanks au produs Band of Brothers. Serialul format din 10 episoade a făcut valuri la nivel global, a câștigat un Glob de Aur, șase premii Emmy și, conform IMDb, este cel mai bun serial TV din toate timpurile. Singurele producții din categoria TV cu un rating un pic mai mare decât mini-seria de război sunt producțiile BBC Planet Earth și Planet Earth 2, dar acelea sunt documentare.

După 9 ani, aceiași Steven Spielberg și Tom Hanks au produs The Pacific, tot pentru HBO. O altă producție cu un buget foarte generos, aceea s-a bucura de asemenea de numeroase distincții. În 2019 însă, se pare că HBO nu mai vrea să arunce banii pe producții de război. Apple, în schimb, abia așteaptă să-și asocieze serviciul de streaming cu nume mari din industrie.

Din acest motiv, continuarea la Band of Brothers și The Pacific, cu Steven Spielberg și Tom Hanks în spate, va ajunge pe Apple TV+ anul viitor. Numele viitorului serial este Masters of the Air, iar acțiunea se va desfășura tot în Al Doilea Război Mondial, la fel ca în cazul mini-seriilor anterioare.

Producția Apple se va baza pe cartea cu același nume scrisă de istoricul Donald Miller. Masters of the Air este o documentare a contribuției piloților din divizia a opta din Forțele Aeriene Americane în Al Doilea Război Mondial. Divizia a opta a fost cea mai mare dintre toate cele care au activat în Europa de Vest.

A participat atât la acțiunea din Normandia, cât și din Dresden. Spielberg și Hanks au încercat să ecranieze acest volum istoric din 2013, iar scenariul va fi redactat de John Orloff. Apple TV+ se lansează pe 1 noiembrie.