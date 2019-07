Cealaltă Românie pe care o vedem în relația diverselor generații cu tehnologia

Te numeri printre cei care nu le cumpără părinților gadget-uri ca să nu te ocupi de setarea lor? Dacă da, nu ești o excepție.

Spune, drept, tu îți eviți rudele mai în vârstă care crezi că s-ar putea să-ți ceară ajutorul în probleme de tehnologie? Dacă ești milenial din România, sunt cam 10% șanse să faci asta – cel puțin așa arată un studiu de-al nostru, realizat recent. Se pare că tinerii români sunt mai generoși, pentru că media globală a celor care au răspuns astfel este mai mare, de un sfert dintre mileniali.

Diferențele dintre generații au existat dintotdeauna, iar acum le scoate în evidență – parcă și mai mult – tehnologia. Dacă e să ne luăm după stereotipuri, cei mai în vârstă utilizatori de Internet trimit e-mail-uri de genul „dă mai departe dacă vrei să ai noroc/dacă nu vrei să ai 7 ani de ghinion”, își uită parolele, se lasă păcăliți de tot felul de escroci care le cer bani și întâmpină probleme când e vorba de „subtilități” precum activarea wi-fi sau instalarea unor aplicații.

De cealaltă parte, cei tineri par a fi mult prea deschiși să dea informații personale – uneori, inclusiv fotografii nud – pe Internet unor necunoscuți.

De ce fiecare generație trebuie să știe un pic din tehnologie

Dincolo de stereotipuri, este important ca fiecare generație să aibă un minimum de cunoștințe despre mediul online, astfel încât utilizatorii să se simtă încrezători atunci când navighează pe Internet și să nu fie nevoiți să apeleze mereu la ajutorul altor persoane.

Chiar dacă „specialiștii” fac parte din familie, solicitările repetate de a face asta sau cealaltă, de a „repara” Internetul sau telefonul, pot să le afecteze negativ relațiile.

Persoanele care se pricep la tehnologie au parte frecvent de astfel de solicitări din partea rudelor sau cunoscuților. De aceea unii dintre ei ajung să se eschiveze într-un mod amuzant – de exemplu, evitând să le cumpere părinților daruri care au legătură cu tehnologia, pentru a nu cădea în sarcina lor setarea și, ulterior, „depanarea” acestora. Interesant este că diferența dintre media globală și țările est-europene este foarte mare – aproape dublă, în cazul României, de la 30% (global), la 17%.

Nu știu dacă să pun diferența pe seama unei mai mari disponibilități a românilor de a-i ajuta pe cei apropiați, care sunt mai puțini prieteni cu Bill Gates, sau pe o mai mare pricepere a generației în vârstă în a lupta cu provocările tehnologiei. Conform propriei declarații, doar puțin peste 20% dintre românii de peste 55 de ani ar avea dificultăți cu tehnologia dacă nu s-ar bucura de sprijin din partea copiilor – versus peste o treime, la nivel global.

Viața digitală n-ar trebui să fie ceva la care cei în vârstă să nu aspire

Nu toată lumea s-a născut cu telefonul în mână. Ar fi absurd să avem pretenții ca părinții și bunicii noștri să fie niște ași într-ale tehnologiei. Dacă cei mici intuiesc aproape imediat cum să folosească un telefon sau o tabletă, pentru generația de vârsta a treia este nevoie de un proces de învățare care nu este deloc simplu.

Cu puțină răbdare din partea tinerilor și disponibilitatea de a-i învăța atunci când părinții le solicită ajutorul, în loc să rezolve ei, lucrurile vor sta din ce în ce mai bine, treptat. Bineînțeles, și generația părinților are nevoie de puțin curaj pentru a-și lua viața digitală în propriile mâini și a învăța să se descurce cât mai mult singuri.

O să fie o surpriză plăcută pentru ambele părți și un motiv de mândrie orice reușită, mai mică sau mai mare, de la „mi-am schimbat singur/ă parola la e-mail și nu am pus 1234”, până la „mi-am instalat un antivirus pe telefon” și „am făcut cumpărături online.” Impossible is nothing, ca să citez un cunoscut slogan internațional sau românescul „Hai, că se poate!”.

