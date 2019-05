Cea mai tristă schimbare, anunțată pentru WhatsApp: când vei vedea reclame

Din momentul în care WhatsApp a devenit o companie Facebook, era doar o chestiune de timp până când va ajunge să includă reclame, iar inevitabilul se va produce în curând.

În urmă cu aproximativ cinci ani, cei de la Facebook au achiziționat WhatsApp cu suma fabuloasă de 16 miliarde de dolari. De atunci și până acum, aplicația a beneficiat de o serie stufoasă de actualizări, dar nu a fost foarte eficientă în a genera bani. Programul este gratuit, nu vine cu vreun abonament și poate fi instalat pe orice terminal, fără să întâmpini vreo reclamă la utilizare.

Începând cu anul viitor, WhatsApp va genera bani pentru compania din spate prin intermediul reclamelor. Existau de ceva timp zvonuri legate de reclame in-app, dar acum avem și o dată pentru introducerea lor în îndrăgita aplicație de chat. Acestea vor fi întâmpinate in-app din 2020. Informația a fost confirmată de către Matt Navarra prin intermediul postării de mai jos de pe Twitter și a fost făcută publică la conferința Facebook Marketing Summit din Olanda.

În conformitate cu zvonurile de acum un an, aceste reclame vor fi afișate doar în secțiunea de Status de pe WhatsApp, funcția din aplicația de chat foarte similară cu Instagram Stories. Dacă nu folosești prea des acea funcție, probabilitatea să te confrunți cu reclame în WhatsApp va rămâne nulă pentru încă o perioadă.

În final, partea bună este noile reclame nu par să fie foarte agresive și nu ar trebui să-ți influențeze utilizarea aplicației într-o manieră semnificativă. În plus, având în vedere că vor fi introduse doar în 2020, mai ai timp să cauți alternative la WhatsApp, dacă te deranjează atât de mult.

Coming Soon to @WhatsApp…

– WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020

– WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options

– WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog

h/t + ? @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019