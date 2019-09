Cea mai ciudată provocare din online implică Super Glue și îți face buzele mai mari

În universul provocărilor de pe internet, au existat multe performanțe ciudate care au devenit virale, dar cea mai nouă s-ar putea să fie și cea mai stupidă.

O tânără cu foarte mult timp liber s-a gândit la un mod ieftin și eficient pentru a-și mări buzele, în aparență. Clipul ei de câteva secunde a devenit viral pe TikTok, o rețea socială foarte populară printre adolescenți care este construită în jurul clipurilor scurte.

Dacă ar fi fost o activitate normală și fără riscuri dureroase, ai fi putut să o treci la sfaturi de înfrumusețare. În contextul în care implică lipirea buzei superioare cu lipici de zona de sub nas, o clasificăm la provocări bizare care fac înconjurul internetului.

Trendul a fost inițiat de utilizatoarea @chloehammock4, dar nu a durat mult până când a fost preluat de mai multe publicații online. În scurt timp, de pe TikTok, clipul a fost postat pe Twitter, Facebook, Instagram și orice alte rețele sociale.

Este important de reținut că lipiciul folosit, din câte se pare, este același care se folosește la genele false. În cazul în care te încântă însă foarte tare ideea, probabil că vei folosi orice lipici transparent ai în casă, inclusiv Super Glue, ca să nu cumva să-ți cad buza când te aștepți mai puțin. În mod previzibil, reacțiile internauților au fost mixte. Unii sun fascinați, alții sunt marcați de ceea ce se petrece pe internet. Un lucru este însă sigur, nu a durat mult până când clipul respectiv a fost vizionat de șapte milioane de persoane și a adunat trei mii de comentarii.

imagine you’re talking to someone and your lip falls down by accident pic.twitter.com/kDD9CqHOr6 — Shafeeq (@Y2SHAF) September 7, 2019

omg I tried the eyelash glue thing to make your lips bigger and it worked?? N E WAYS this is dumb af stan bts pic.twitter.com/2LUZNv8hPC — ❁ rae ❁ NAMJOON DAY !! (@btsraynuh) September 8, 2019