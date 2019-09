Ce ne arată noul continent descoperit sub Europa despre locul în care trăim

Cercetătorii au descoperit un nou continent sub Europa, iar acest lucru ne-ar putea ajuta să înțelegem mult mai multe despre teritoriul pe care locuim.

Continentul a fost denumit Greater Adria, iar dimensiunea sa este una destul de impresionantă: este aproximativ la fel de mare precum Groenlanda. Potrivit cercetătorilor, s-ar fi desprins de Africa de Nord și a ajuns să fie îngropat sub Europa de Sud. Totul s-ar fi întâmplat acum aproximativ 140 de milioane de ani.

Atunci, la coliziunea celor două continente, Greater Adria a fost îngrropată în proces și s-a scufundat, aproximativ, sub ceea ce sunt astăzi Italia și Grecia și statele balcanice. Cercetătorii spun că rămășițe din partea superioară a continentului încă pot fi observate în cadrul lanțurilor muntoase. Restul are o grosime de aproximativ 100 e kilometri și este îngropat sub Europa de Sud, chiar și sub teritoriul României.

Așadar, partea interesantă este că e posibil ca mulți dintre noi să fi fost deja acolo. „Fără să își dea seama, un număr vast de turiști își petrec vacanțele în fiecare an pe continentul pierdut Greater Adria”, spune Douwe van Hinsbergen, autorul studiului.

Cum au descoperit cercetătorii acest continent pierdut

Cercetătorii au studiat rocile din jurul, dar și de sub Marea Mediteraneană pentru a stabili cât de întins este de fapt Greater Adria.

În studiul lor, cercetătorii au analizat plăcile tectonice. Au folosut astfel un software de reconstrucție tectonică a plăcilor, prin care au „decojit” straturile de sol pentru a se întoarce în timp, până în perioada în care continentele arătau mult diferite decât le știm astăzi. Astfel, au ajuns la concluzia că Greater Adria a început să devină propriul continent acum aproximativ 240 de milioane de ani, în Triasic.

Cea mai mare parte din Greater Adria a fost scufundată sub apă, acoperită de recifi de corali și sedimente.

Nu este pentru prima dată când cercetătorii descoperă un continent pierdut și, cel mai probabil, nu va fi nici ultima.