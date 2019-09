Ce faci când s-a blocat Mac-ul și nu mai răspunde la comenzi

Orice pasionat de sisteme Apple îți poate confirma că un Mac este mai stabil decât un sistem cu Windows. Asta nu înseamnă însă că nu se blochează niciodată.

Ca orice alt computer, un Mac poate refuza la un moment dat să mai pornească. În același timp, poate îți face probleme la închidere, după ce ai optat pentru shut down. În orice caz, există câteva trucuri la care poți apela pentru a forța închiderea sistemului și, implicit, pentru a remedia problema din spate.

La bază, închiderea unui Mac nu este un proces complicat. Trecând peste faptul că este suficient să închizi ecranul unui MacBook pentru al pune în standby pentru o perioadă îndelungată de timp, închdierea completă se face cu un click în stânga sus. Optezi pentru mărul mușcat și faci un click pe Shut Down. Eventual, confirmi inițierea închiderii complete cu un al doilea click pe Shut Down în fereastra care apare în centrul ecranului. Dacă ții apăsat pe Alt sau Option pe tastatură când faci primul click pe Shut Down, ar trebui să se închidă complet, fără o confirmare adițională.

Problema este că, în procesul de închidere, sistemul de operare încearcă în prealabil să-ți închidă toate aplicațiile pornite. Asta se întâmplă chiar și în situația în care ai optat pentru redeschiderea lor după restart. Când unele programe refuză să se închidă din varii motive, același lucru se întâmplă și cu sistemul. Ca o primă soluție, fă un tap cu două degete sau click dreapta pe aplicațiile din bara de aplicații care au o bulină albă dedesubt și optează pentru Force Quit. După câteva momente, încearcă din nou să-ți închizi sistemul.

În cel mai rău caz, s-ar putea să fie un proces blocat în spate pe care nu îl vezi. Acela îl închizi din Activity Monitor, pe care îl pornești cel mai repede cu un click pe lupa din dreapta sus sau apăsând pe Command + Spațiu. Fă un click pe CPU pentru a schimba sortarea proceselor din listă, iar dacă ceva îți consumă un procent semnificativ din procesor, după ce l-ai selectat, apasă pe X în dreapta sus. Dacă ai vreo aplicație cu Not Responding în dreapta ei, închide-o și pe aceea cu un click pe X după selecție. Din nou, încearcă să închizi sistemul.

Ca o ultimă soluție, deconectează orice periferic pe care îl ai conectat la sistem. Poate fi vorba de un hard disk extern, un mouse, stick USB sau altceva. Preferabil, dacă e un mediu de stocare extern, fă click dreapta pe icoana sa din Finder sau de pe Desktop și optează pentru Eject. Dacă nimic nu funcționează, apasă pe Power 7-10 secunde în dreapta sus până când se închide forțat. Dacă nu ai un buton de power pe modelul tău de Mac, apasă simultan pe Control + Command și Eject în dreapta sus. Pe unele sisteme Apple ai butonul Touch ID în dreapta sus, în locul la Eject. Atunci, ține apăsat simultan pe Control + Command + Touch ID pentru 7-10 secunde. Ecranul ar trebui să se facă negru. Așteaptă 30 de secunde și repornește-l să te asiguri că este în regulă.