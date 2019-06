Ce e Uber: explicații pentru taximetriști în limbaj de taximetrist barosane

Poate e dificil să ții pasul cu tot felul de idei care se învârt în jurul serviciilor similare Uber. Sigur, sunt pe transport, pe deplasat persoane de aici până acolo, dar mai în profunzime? Așa că era nevoie de un ghid. Iată-l.

Acesta e un pamflet și orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Nu știu cum vorbesc taximetriștii și n-am pretenția că le-am descifrat limbajul. Am presupus. Dacă râzi, e bine, dacă te enervezi, e treaba ta. Dacă ai învățat ceva, oricât de puțin, e și mai bine.

Cele mai simple chestii despre Uber

Deci treaba cu Uber e că e un servici similar dar diferit știi ce zic adică merge la fel dar face treaba altfel. Că nu te mai ia omu din stradă și nu mai stă după Geta de la stație scoate telefonu caută acolo bagă adresa vine mașina pleacă. Treaba e simplă și e pe tehnologie.

Tarif: prima chestie e la bani unde a intrat cu tarif de taxi apoi s-a făcut gălăgia aia cu tarife și s-a mărit la taxi. Nu c-a mai mărit și ei sau a mai scăzut cum s-a întâmplat vara când nu e clienți. Apoi a băgat tarif de-ăla normal. Mă rog ideea e că se schimbă după perioade sau ore. Și chestia e că ca bani e cam la fel sau mai prost dar mai e câte un bonus câte o d-asta de mai faci ceva în plus.

Șoferi: treaba cu șoferii e că ideea era că se bagă cine vrea. Ia aplicația face un control dacă e cazul și zbang știi iese-n stradă. S-a mai schimbat treaba de când s-au dus ăștia peste ei ăștia cu federația cu cotaru si s-a făcut agitație. Și s-a băgat asta cu firma, cu pfa cu srl. Mașinile ca mașinile cum sunt toate pe la noi. Adică dai și peste cazane căzături de ți-e că iei ceva din ele da dai și peste lux de bosultan. Pe select ai de-astea de patron și dacă e ceva mai pică câte o d-asta la momente bune din zi. Dar altfel ideea e sa nu fie prea vechi. Da știi cum e că iei un Logan și după doi ani tot căzătură e oricât ții la ea. Că clienții nu sunt cine știe ce că tot nu ține la mașină dă cu ușa de-i sare vopseaua.

Clienți: unii clienți e cam aceiași dar alții e ăia care n-ar fi mers cu taxiul. Că nici pe taxi nu-ți fie jenă nu-s toți lux. Și cam ăștia sunt ăștia cu corporațiile cu begi la gat cu bani pe telefon care are bani că se dă bine acolo la salariu. Și ăștia nu se uită la bani știi că îți ia de pe card și gata. Că și asta e o fază că nu dai din mână și nu simți zici că mergi. Vezi și tu un total la final. Și ăștia care le pute in taxi oricum n-o să vină la taxi oricâte legi s-ar da că nu-s proști. Sunt de-ăștia crescuți cu internet cu informare pac te filmează și te dă pe net pe Facebook să râdă lumea de tine să te înjure dacă ești nașpa. Și știi că pe taxi nu-s toți ușă de biserică și mai refuză câte unu o cursă câte altu se mai dă la o femeie înțelegi.

Preț dinamic: treaba cu tarifu dinamic e ca cu tarifu pe care îl faci în stație când vine ăla rupt de beat și tot îl înțepi umpic spre milion că știi că are și e și trotilat nu se uită la bani. Da faza la Uber și la alții e că vezi tarifu sau știi că se mărește în aplicație pe telefon acolo și e nașpa așa că omu știe iau nu iau. Așa când îți bate la geam deja a făcut un efort și dacă 20j de taximetriști zice că nu că 50 de lei boss că d-asta omu se scârbește și cu scârbă tot dă un milion două la Uber ca să l-o tragă la ăștialalți. Aici nu e treaba că e scump că să vezi că scrie altceva pe ușă. E treaba e că haos fiecare face preț și dacă omu nu știe și vine la geam și-l iei în sictir cu cât vrei tu prinde pică pe tine. Oricum nu e că n-are ce face nu stă nimeni de reclamații că oricum nu le rezolvă nimeni niciodată da așa că face gălăgie îi zice lu ăla lu ăla și se duce vorba.

Lege: păi lege nu prea e că asta e problema că oricum e un șvaițer și ce lege e pe taxi că vin pirații se vine din provincie da dacă ție pe București îți mergi nu te doare. Și deocamdată merge că nu stă nimeni de prost în stradă fără să facă ceva să învârtă ceva să pună mâncare pe masă. Uite la ăia din Cluj din astea că e cu civilizație să mor mergi cu ei și îți dau rest până la ban. Nu știu poate se poate și la noi da nu în condițiile astea că-s prea mulți în stradă și se dau licențe în veselie în provincie și pe sub mână și e ca un cartel totu. Și d-aia e disperare maximă că vine Uber care zice că vrea lege că au mai venit și alții după ei și ăștia poa’ să dea piața peste cap că te pună să vii la costum să ai mașină curată mofturi d-astea.

Uber și taximetriștii, faza pe bani

Taxe: hai boss să fim serioși numai proștii și fricoșii plătesc taxe în țara asta. Adică na Uber și Bolt și ăștialalți plătesc acu de început că nu știi mai bine să nu calci pe bec și cifrele depinde cum te uiți la ele arată că uneori plătesc mai mult decât firmele de taxi. Da să fie ei sănătoși ăștia care zice că să vezi că se plătesc taxe că taxiurile au licență au d-astea. Frecție. Intră banu ăla bun noaptea la ore de vârf nu mai dai bon nu mai dai rest ce e aia taxă? Că nu stă nimeni geană pe taxiuri să vadă cât fac să vezi atunci panică. Acu ăștia-s cu frica pe ei d-aia zic cu taxele și au făcut pe pfa-uri pe srl-uri.

Siguranță: păi să vezi cum e cu siguranța că dacă în taxi ai zero siguranță și în Uber ai niște mai multă siguranță e mai bine. Că pe telefon acolo vezi pe unde o ia dai cuiva să se uite după tine până ajungi d-astea. Pe taxi sufletu o iau șoferu pe unde vrea că oricum e faraon pe stradă. Hai să nu vorbim de siguranță că vorbim prostii.

Bacșiș: zici că nu e cash pe Uber da dacă-i dai omului o apă ești cu bună ziua cu o zi bună să aveți cu atenție la ușă cu astea cu niște muzică să-i placă tot îți lasă cinci zece lei acolo. Sau îți dă direct cash ăștia care-s bazați. Așa la taxi mai mulți jecmănești omu să-ți lase de-o ciorbă de țigări că nu-i dai rest. E ca la tarifu dinamic dacă omu simte că are de ce să dea bacșiș dă oricât. Una e să dai de frică și de scârbă și alta e să dai de bucurie. Altfel se duce banii.

Viitorul: viitoru ce să zic e dramatic pentru taxi. Că nu se schimbă acum că se mai face o grevă un protest că e pe sindicat pe astea da românii ăștia s-au învățat știu ce să ceară să vezi tu de nu se curăță România de căzături de mașini și de oameni în cinci ani. Că nu mai merge cu monopol cu astea că se uită și guvernu și primăria și zice păi stai bă frate că-s bani pe treaba asta care nu e taxi. Și-și face servici separat și-o să vezi cum te plimbă primăria bucurești cu mașinile ei logane luate la balot și tarif fix și tarif dinamic și ce mai zici că primăria ține licențele. Sau guvernu. Și vine guvernu și zice bine cu uber nu vreți cu bolt nu vreți clever vă pute da ce vreți? A nu vreți nimic. Bine ia gata facem noi serviciu de stat Uber românesc și să vezi atunci. Că iei zece mii 50 de mii de șoferi cât de cât buni și faci treabă. Lași taximetriștii cu ochii în soare? Lași că e și vina lor.