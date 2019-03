Samsung Galaxy S10 e un telefon scump, mai ales dacă vrei versiunea Plus cu cel mai mare spațiu de stocare. Interesant e să afli și cât costă doar să fie produs.

Samsung Galaxy S10 are un hardware foarte bun, un ecran pe măsură și o cameră foto high-end. Toate aceste componente îl fac un telefon destul de scump. Când vine vorba de preț per componente, Samsung Galaxy S10 Plus e un pic mai ieftin decât un iPhone Xs Max. Acestea două sunt rivale directe.

Samsung Galaxy S10 Plus are un ecran Dynamic AMOLED Infinity-O care costă 86,5 dolari. Procesorul Exynos 9820 care e disponibil pe modelele vândute în România costa 70,5 dolari, iar camerele foto costă 56,5 dolari. Că tot ziceam de stocare, 8 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare costă 50,5 dolari pentru cel mai ieftin Samsung Galaxy S10 Plus.

În ceea ce privește conectivitatea, toate modemurile și elementele costă 14 dolari, iar bateria de 4.100 mAh e 10,5 dolari. În fine, componentele audio mai înseamnă încă 7 dolari. Alte electronice din telefon costă 29,5 dolari și toate acestea le regăsești în graficul de mai jos.

Per total, Galaxy S10 Plus costă 420 de dolari doar să fie produs. E o creștere considerabilă față de modelul precedent, care avea un cost de 379 de dolari.

Tuturor acestor componente li se adaugă niște costuri suplimentare, care duc prețul la cel pe care îl știi deja. În primul rând, e vorba de cercetare și dezvoltare – de la hardware și software până la rezolvarea problemelor. Apoi, e vorba de costul de promovare. De aceea nu o să vezi prea curând un telefon care se vinde fix cât costă producția.

În ceea ce privește ecranul, ține cont că e unul HDR10+, un standard care-ți oferă mai multe detalii și culori mai bune. Fie și doar ecranul e o justificare pentru cost.