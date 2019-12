Care sunt cele mai rapide telefoane din 2019: cel mai relevant clasament, publicat

Oficialii AnTuTu au publicat cea mai recentă versiune a clasamentului lor lunar în materie de telefoane de top. Așa poți afla care sunt cele mai rapide smartphone-uri pe final de 2019.

Dacă îți cumperi un nou smartphone în funcție de performanța sa brută, dincolo de abilitatea de captură foto/video sau autonomie, clasamentul lunar al celor de la AnTuTu ar trebui să reprezinte o sursă foarte importantă de informare pentru tine și tocmai a fost publicată o versiune actualizată a documentului.

În teorie, topul de mai jos se referă la măsurătorile făcute în luna noiembrie a acestui an, între zilele de 1 și 30 ale lunii. Având însă în vedere că nu se va mai lansa niciun terminal spectaculos înainte de finele acestui an, putem considera valorile menționate ca fiind de referință pentru întregul an care se va încheia peste câteva zile.

Când este vorba de cele mai rapide telefoane lansate în 2019, se pare că ASUS ROG Phone II se pare că se mândrește cu acest titlu. Gadgetul de gaming este urmat îndeaproape de câteva versiuni de OnePlus și Realme. Una peste alta, clasamentul a suferit schimbări majore față de acum o lună, iar acest detaliu este fascinant.

Dacă mai aveai nevoie de o confirmare adițională a faptului că procesoarele Qualcomm Snapdragon fac gelea în materie de mobile, este suficient să te uiți la topul de mai sus. Singurul terminal cu un proces diferite de Qualcomm este Galaxy Note 10+ 5G care folosește un Exynos 9825 de la Samsung, iar acela este plasat pe poziția a zecea în top.

Pe zona de midrange, cea mai atrăgătoare opțiunea un Redmi Note 8 Pro cu un SoC Helio G90T, urmat îndeaproape de Oppo Reno2 și Xiaomi Mi 9T. Galaxy A80 este pe locul patru în top, în timp ce accesibilul Xiaomi Mi 9 SE ocupă poziția a cincea.

Cei de la AnTuTu au ținut să menționeze că, în 2019, nu mai este suficient doar un procesor rapid și o cantitate mare de memorie RAM pentru ca un terminal să intre în top 10. În schimb, un mediu de stocare UFS este de asemenea foarte important.