Canon G5 X Mark II e camera compactă pentru poze care nu-ți ies cu telefonul

Dacă toamna e sezonul camerelor mari, serioase, vara e pentru cele pe care le-ai lua în vacanță. Vara a fost lansată și Canon G5 X Mark II, o cameră foto compactă care nu înlocuiește un DSLR sau un telefon, că nu are scopul acesta. E, de fapt, la mijloc între cele două. Și-am avut ocazia să văd ce poate face ca să vezi dacă-i pentru tine.

Sunt momente în care telefonul e perfect pentru poze. Pentru video încă nu-i înlocuitor de vreo cameră, poate doar pentru stabilizare, dar pentru cadre statice e unde trebuie. Și nu se oprește aici. Totuși, e limitat de fizică: senzorii nu pot fi mai mari, distanța focală acoperită nu poate fi mai mare, iar optica nu poate fi mai bună. Sigur, vor mai fi aduse îmbunătățiri, dar cele mai mari vor veni la nivel de software. Aici intervine nevoia de-o cameră compactă.

Eu am simțit nevoia asta cu fotografii realizate în diverse vacanțe. Telefonul cu care le-am făcut are 12 megapixeli și imediat ce tai un pic din poză se vede în rezultatul final. Iar când vine vorba de print, chiar dacă prea puțin oameni mai fac asta, senzorul mai mare mereu va avea un avantaj. Încă nu mi-am printat poze din ultimele vacanțe, dar le-am procesat în Lightroom și după fiecare crop am simțit că era nevoie de ceva un pic mai bun. Nu prea mare, dar ceva comod, cât să încapă în palmă.

Canon poate ar trebui să schimbe liga: din camere compacte în camere “cât palma”

Mi-am amintit de nemulțumirile mele cu ce pot obține dintr-un telefon când am testat câteva ore prin București Canon G5 X Mark II. Vorbesc de camera asta, pentru că-i nouă. E atât de nouă, încât primii proprietari probabil că nici n-au dat țipla jos de pe ea.

Ca hardware, că tot l-am pomenit mai sus, acest model are un senzor de 1 inci. Ca să compari cu un telefon, e de cam trei ori mai mare decât senzorii standard din telefoane, oricât de scumpe ar fi ele. Asta înseamnă calitate mai bună în special în condiții de luminozitate scăzută, dar și când se impune latitudine de expunere mai mare. Iar asta se impune în special în cadrele cu umbre și lumină puternică. Ca megapixeli, Canon G5 X Mark II are 20. Amintesc de asta, pentru că sunt relevanți când vrei să tai un pic din poze, dar să nu pierzi din calitate.

În fața acestui senzor stă un obiectiv de 24 – 120 mm f/1.8 – f/2.8. Asta se traduce într-un zoom optic de 5x. Sigur, poți să zici că sunt telefoane care oferă așa ceva. Nu pot contrazice avansul tehnologic, asta-i cert, dar aici e vorba de un zoom obținut fizic: lentilele se mișcă în corpul obiectivului ca să-ți aducă un anumit cadru mai aproape.

Ca funcționalități, G5 X Mark II e un Canon: meniul e aproape la fel ca pe orice altă cameră, profilurile de imagine aceleași (și n-ai așa ceva pe un telefon decât cu aplicații pe bani, dacă vrei să te iei în serios), iar camera trage RAW. Repet și aici: da, și telefoanele fac asta, dar dintr-un senzor mic cu optică suficient de mică să încapă într-un echipament atât de mic nu poți spera la extraordinar. Camera filmează și în 4K la 30 de cadre pe secundă sau Full HD la 60 sau 120 fps. Are Wi-Fi, Bluetooth și se încarcă prin USB-C. Cu partea de conectivitate acoperită, să vezi ce poate face cu adevărat, nu ce-a pus producătorul în ea.

Când contează că ai o cameră compactă în buzunar

Pe cât de multe funcționalități poate avea o cameră modernă, chiar și un smartphone, de puține ori ajungi să le folosești pe toate. Și e în regulă, nu mereu ai nevoie de ele. Dar e bine să le ai acolo, ca să știi că le poți utiliza. Cam așa e și cu o cameră compactă. Pe cazul de față, pe cât de mică și de performantă e Canon G5 X Mark II, pe atât de mult nu te poți plânge că n-ai loc pentru ea în bagaj pentru vacanțe sau pentru plimbări prin oraș.

Cum ziceam, am folosit-o prin București. Sunt obișnuite cu cele mari, DSLR, mirrorless, și rareori am folosit în ultimii cinci ani câte o cameră compactă. De fiecare dată am avut însă două senzații: că mi-ar trebui mai mult (că niciodată nu e suficient) și că e bine că-i atât de mică.

În cazul Canon G5 X Mark II am început s-o folosesc ca pe orice alt tip de cameră. Am făcut setările de bază – oră, regiune, dată -, apoi cele pentru salvarea imaginilor și profilul de culoare. Sunt câteva predefinite, dar am ales unul și l-am ajustat după pretențiile mele: contrast mai pronunțat, saturația mai redusă, sharpness mai mare. Ideea e că tot ce-am tras a fost JPG (din lipsa unui card mai spațios), așa că am preferat să fie totul bine din cameră.

Poți vedea o cameră compactă și ca un exercițiu, dacă ești cu adevărat pasionat de fotografie: bagi un card mic, setezi totul aproape ca pentru film (număr limitat de cadre, aproape totul rezolvat din cameră) și începi să fotografiezi. În fine, ăsta e un experiment pe care îl apreciez eu, tu poți doar să vrei câteva poze bune.

Când vine vorba de poze bune, aici intră în discuție cu adevărat camera compactă și ocupă acel loc între telefon și o cameră semi spre profesională. Câștigi zoom optic real, câștigi un senzor mai mare și o stabilizare mai bună. Eventual, și acel vizor, dacă ești obișnuit să folosești așa ceva.

Imaginile din acest articol au fost toate JPG la cea mai mare rezoluție și reîncadrate (tăiate și îndreptate) în Lightroom. În post-procesare n-am modificat nimic la ele, așa că ce vezi e ce-a ieșit.

Pe lista de beneficii pe care le-aș aprecia în alte camere sunt următoarele: baterii mai mari sau mai bune pentru autonomie mai mare, un fel de smart HDR cam ca pe telefoane și să nu trebuiască să activezi tu vreun mod HDR și salvarea imaginilor la o rezoluție mai mare pentru tipărire. Cea din urmă e, probabil, doar o pretenție de-ale mele. Puțini oameni mai printează în prezent și cei care o fac de plăcerea albumelor de familie o fac foarte bine și în condițiile date. De exemplu, Canon G5 X Mark II are 72 dpi. La 300 dpi fișierele ar ocupa mai mult și cum nu toți ar investi în carduri mai mari, mai scumpe, alegerea e de înțeles.

Canon G5 X Mark II nu e ieftină. Costă aproape 4.800 de lei în România. Scoate poze la fel de bune ca un DSLR entry-level (fără să mai ai grija obiectivelor) și filmează 4K. E o cameră excelentă pentru vacanțe și plimbări prin oraș. E peste ce poate un smartphone și e mult mai compactă decât un mirrorless sau DSLR. Dacă mai există viață pentru astfel de echipamente, zona premium e pentru ele.