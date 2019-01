Când au decis oamenii că obezitatea nu e ceva bun

Pentru multă vreme, multe culturi au considerat obezitatea ca fiind ok și chiar dezirabilă. Când și de ce s-a schimbat acest lucru?

Cercetările asupra 11 culturi occidentale și non-occidentale sugerează că a avut loc o stigmatizare rapidă și recentă a obezității. Până cel puțin în anii 1990, oamenii din societăți precum cele din Puerto Rico și Tanzania au demonstrat o preferință pentru oamenii cu trup mai voluptuos.

Odată cu globalizarea, aceleași culturi care preferau obezitatea au început să pună o etichetă asupra persoanelor cu o greutate mai mare decât în mod normal. Dacă înainte greutatea în plus reprezenta fertilitate, bogăție și frumusețe, astăzi este asociată cu urâțenia, lipsa de sexualitate și indezirabilitatea. Aceste etichete pot afecta oamenii atât la nivel individual, cât și de societate, la nivel emoțional, psihologic și fizic.

Dar care este sursa schimbării? Cercetările sugerează că răspândirea televiziunii, a mass mediei și a culturii occidentale sunt o parte din motivele pentru care obezitatea a coborât de pe piedestalul pe care fusese urcată. În plus, mai sunt și efectele demonstrate științific pe care obezitatea le are asupra trupului și minții.

Dacă e să analizăm obezitatea prin prisma oamenilor din Antichitate, e nevoie să privim artefactele din acele vremuri. Un astfel de artefact este Venus de Willendorf, descoperit în Austria în 1908. Venus de Willendorf este o figurină de 11 centimetri, care ar fi fost realizată în urmă cu 25.000-27.000 de ani. Corpul este realizat corect din punct de vedere anatomic, dar ceea ce este evident e că femeia reprezentată pare să fie obeză.

Această Venus de Willendorf, precum multe alte figurine din Antichitate (precum The Fat Lord and Frog și The Fat Ladies of Malta) sugerează că obezitatea era ceva de dorit în culturile strămoșilor noștri cei mai îndepărtați. Astăzi însă, idealurile culturale nu mai sunt atât de tolerante cu obezitatea. Deși aceasta din urmă reprezintă azi o provocare pentru sistemul de sănătate, stigmatul atașat face ca înțelegerea relației dintre societățile umane și obezitate să fie mai dificilă decât ar trebui.