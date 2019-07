Când apare Fast & Furios 9. Vin Diesel și Michelle Rodriguez au început deja filmările

Fanii celei mai îndrăgite francize de acțiune sunt curioși în legătură cu cele mai noi aventuri ale lui Dominic Torreto. De aceea, dacă te-ai întrebat când aparare Fast & Furious 9, te vei bucura că data premierei a fost anunțată.

Imediat după ce a început producția la noul film, creatorii seriei cu Vin Diesel și Michelle Rodriguez în rolul principal au anunțat când apare Fast & Furious 9. În mod previzibil, mai ai un pic de așteptat până la premiera oficială de anul viitor, dar până atunci, au început să apară fotografii online de pe platourile de filmare. În secolul Instagram, Vin Diesel a postat un clip de câteva secunde din primele zile de filmare ale peliculei. Nu a durat mult până când postarea disponibilă mai jos a adunat aproape 8 milioane de like-uri.

Cel mai nou Fast & Furios va fi regizat de Justin Lin. Regizorul a părăsit franciza după Fast & Furios 6, lansat în 2013. Până la momentul respectiv, el a fost responsabil de patru filme ale seriei, The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006); Fast & Furious (2009); și Fast Five (2011). Momentan, nu se cunosc particularități ale poveștii noii pelicule, dar este clar că se va baza pe un scenariu scris de Daniel Casey.

Când apare Fast & Furious 9 pe marile ecrane

Producția la Fast & Furious 9 a început de câteva săptămâni, iar dacă totul merge bine, ne așteptăm să-l vedem în cinematografe pe 22 mai 2020. Partea bună este că mai avem un an de așteptat și dacă ești amator de adrenalină, așteptarea s-ar putea să nu fie cea mai ușoară. Până atunci însă, Hobbs & Shaw se va lansa pe 2 august sub titulatura Fast & Furios Presents. Nu este foarte clar câți actori din franciza originală se vor perinda pe ecran în acest spin-off, dar va fi interesant să vedem conflictul dintre Dawyne Johnson, Jason Statham și Idris Elba.