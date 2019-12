Camera de pe Samsung S11, dezvăluită: ce zoom optic va avea telefonul?

Samsung Galaxy S11 va avea o cameră de 108 megapixeli. Dar cum rămâne cu celelalte? Cât de mare va fi cea pentru zoom? Și vor rămâne tot trei versiuni? Din fericire, există câteva răspunsuri la aceste întrebări.

Samsung S11 ar urma să fie prezentat pe 18 februarie, în San Francisco. Astfel, din martie, va fi în magazine. Unul dintre marile avantaje ar fi noul senzor foto, de 108 megapixeli, pe care Samsung l-ar fi pregătit special pentru acest telefon. Vestea și mai bună a venit acum. Nici camera de zoom nu va fi mai prejos.

Samsung will lead the high-pixel telephoto lens, and the telephoto cameras of the S11e, S11, and S11 + are not less than 48MP.

— Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019