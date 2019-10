Securitatea online este extrem de importantă, iar acest cablu de iPhone este mai periculos pentru datele tale decât ar trebui să fie.

Un cercetător în sercuritate a dezvoltat un cablu Lightning pentru iPhone care poate fi extrem de ușor de confundat cu cele originale, produse de Apple. Acesta poate fi folosit extrem de ușor pentru un atac cibernetic asupra unui computer.

Cablul a fost dezvoltat de Mike Grover, un cercetător în sercuritate care lucrează pentru Verizon, compania americană de telecomunicații, și care este cunoscut online sub pseudonimul MG. L-a numit cablul O.MG.

Arată ca un simplu cablu prin care poți să încarci un iPhone sau să transferi date. Totuși, are și o opțiune în plus: poate permite cuiva să obțină control de la distanță asupra unui dispozitiv. Oferă un hotspot wireless la care un hacker se poate conecta pentru a putea rula comenzi pe computer.

„Este ca și cum ai sta la tastatura și mouse-ul victimei, dar fără să fii acolo”, explică Mike Grover.

OMG! 2 months + 8 devs + O•MG Cable = malicious wireless implant update!

This update brought to you by the chaos workshop elves: @d3d0c3d, @pry0cc, @clevernyyyy, @JoelSernaMoreno, @evanbooth, @noncetonic, @cnlohr, @RoganDawes

More info: https://t.co/kkhUppsqiC#OMGCable pic.twitter.com/fIzOaKJSxL

