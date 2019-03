Mașina excepțională pregătită de Bugatti reinventează prima supermașină

Bugatti ar putea pregăti o nouă surpriză pe care o va prezenta la Salonul Auto de la Geneva. Producătorul franco-italo-german vrea să reinventeze prima supermașină din istorie și să o adapteze actualelor tehnologii.

Bugatti este renumită în prezent datorită modelelor Veyron și Chiron, considerate cele mai rapide supermașini din lume, dar producătorul a făcut istorie încă de la primele sale creații.

Bugatti a fost compania care a dat lumii, în 1936, prima supermașină, Atlantic 57SC. Am scris anul trecut un articol despre ea, cum a anticipat viitorul, fiind cu mult înaintea epocii interbelice. Azi, designerii companiei vor să aducă la viață un concept nou, pornit de la aceeași supermașină Atlantic 57SC.

Forma ei elongată și acele aripi supradimensionate și concepute pentru a spori coeficientul aerodinamic, erau elemente de design specifice acelor vremuri, dar performanțele erau cu mult superioare mașinilor din epocă. Așa cum și azi, Chiron este un model superior multor supermașini ale momentului.

În anii ‘30, Bugatti Atlantic 57SC valora 40 de milioane de dolari. Este considerată cea mai scumpă mașină creată vreodată. Au fost fabricate doar patru exemplare, dar cum ar fi ca acest model să redevină ce a fost cândva?

Reprezentanții Bugatti spun că azi ar valora „doar” 18 milioane de dolari și va păstra designul clasic, dar adaptat la tehnologiile din prezent.

Primul zvon a apărut pe 12 februarie anul acesta, iar pe 18 februarie, Bugatti a publicat și primele informații oficiale pe Twitter.

De fapt, este o campanie publicitară venită din partea companiei cu ocazia împlinirii a 80 de ani de când a fost realizată prima supermașină din istorie.

Atlantic Tip 57SC a fost primul autoturism echipat cu o caroserie din Electron, un aliaj din magneziu și aluminiu. S-a dorit, evident, o caroserie cât mai ușoară și, cu toate că ideea utilizării acestui aliaj a fost genială la acea vreme, era și periculoasă.

Cu toate că Electron cântărea doar o treime din greutatea aluminiului și era mai rezistent decât acesta, era și foarte inflamabil (vorbim totuși de magneziu, substanță chimică folosită la chibrituri).

Din această cauză, componentele caroseriei n-au putut fi sudate, ci au trebuit prinse în nituri, cum se făcea pe vremuri la vapoare. Azi, e ciudat să vezi o mașină prinsă în nituri, dar nu se poate spune că nu arăta bine.