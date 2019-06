Cum a ajuns brandul Xbox să fie mai puternic decât PlayStation și Nintendo

Piața de jocuri video este dominată de trei jucători: Sony, Microsoft și Nintendo. Câștigătorul pare a fi Microsoft prin Xbox.

Sony și al său PlayStation 4 sunt foarte populari în rândul gamerilor din toată lumea. PS4 este lider evident cu aproape 100 de milioane de unități vândute la nivel global de la lansare până în prezent, iar colecția de jocuri exclusive a Sony este una impresionată, cu titluri ca God of War, Horizon Zero Dawn sau The Last of Us.

Cu toate acestea, Xbox se dovedește brandul mai puternic decât PlayStation sau decât Nintendo. Potrivit noului raport BrandZ pe 2019, Xbox ajunge pentru prima dată în topul celor mai valoroase branduri din lume, tocmai pe locul 87. Nici PlayStation și nici Nintendo nu apar în top 100.

Acest clasament este realizat de firma de cercetare Kantar (parte a WPP) din 2006, iar printre criteriile de selecție se numără datele financiare, date din piață și informațiile obținute în urma unui sondaj la care participă aproape 4 milioane de oameni din 51 de țări. Sună destul de vag, dar cu asta lucrăm.

Xbox, singurul brand de gaming în top 100

Xbox apare pentru prima dată în acest clasament, iar valoarea estimată a brandului este de 16,6 miliarde de dolari. Este destul de greu de crezut că Xbox să ajungă atât de sus în clasament. Mai ales că Sony (întreaga entitate) nu este prezentă în top 100.

Un motiv pentru care Xbox ar putea să apară atât de sus poate fi asocierea numelui cu Minecraft, cel mai popular joc din lume. Un alt motiv ar fi că la sondaj au participat mai multe persoane din SUA, loc unde Xbox are mai mulți adepți decât PlayStation. Potrivit datelor statcounter, Xbox avea o cotă de piață de 53,1% în mai 2019, PlayStation se situa la 45,2%, iar Nintendo la 1,6%.

În același timp, Microsoft și Xbox au făcut un efort concentrat de a recâștiga gamerii de partea lor, după ce au încercat să vândă Xbox One ca o consolă pentru entertainement, nu pentru gaming.

Într-un alt clasament, realizat de Brand Finance, Nintendo se află pe locul 272, iar Playstation pe 322 în topul celor mai 500 valoaroase branduri din lume. Xbox nu apare aici.

Oricum ar fi, în ambele clasamente primele patru locuri sunt ocupate, în această ordine, de: Amazon, Apple, Google și Microsoft.

Valoarea brandului Amazon a avut o creștere fulminantă de 52% în 2018, ajungând la 315,5 miliarde de dolari. Apple este evaluat la 309,5 miliarde de dolari, iar Google la 309 miliarde de dolari.

Microsoft de pe patru are o valoare de 251,2 miliarde de dolari (+25%). Pe locul cinci se află Visa (177,9 miliarde de dolari), apoi Facebook (158,9 miliarde de dolari), urmată de Alibaba (131,2 miliarde de dolari), Tencent (130,8 miliarde de dolari), McDonald’s (130, 3 miliarde de dolari) și AT&T (108,3 miliarde de dolari).

Netflix se află pe 34 (a urcat 27 de locuri față de anul trecut), Samsung scade pe 38, YouTube urcă 12 locuri până pe 39.