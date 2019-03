Băiatul care s-a vaccinat împotriva voinței părinților lui

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu copiii anti-vacciniștilor când mai cresc? Se pare că unii din ei ajung să se vaccineze, împotriva voinței părinților.

Tânărul Ethan Lindenberger, în vârstă de 18 ani, din Statele Unite ale Americii, este exemplul perfect. El a început să pună la îndoială gândirea anti-vaccinistă a părinților, iar când a putut, s-a vaccinat. Gestul lui a stârnit atenția din partea presei, astfel încât a fost invitat să vorbească joi în fața Comitetului de Sănătate, Educație, Muncă și Pensii de la Senat, în cadrul unei ședințe care examinează epidemiile și bolile ce pot fi prevenite.

Lindenberger va vorbi alături de experți din domeniu, precum secretarul de sănătate din Washington, John Wiesman, și Saad B. Omer, profesor la Emory University din Georgia. „Aștept cu nerăbdare să vorbesc la Washington, DC”, a zis Lindenberger în cadrul unui videoclip.

I’m happy to share that I’ll be testifying at a hearing for the committee of health, education labor, and pensions about the importance of vaccinations! Check out the video here!https://t.co/sPM12poJVi

— Ethan (@ethan_Joesph16) March 3, 2019