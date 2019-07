Te-ai gândit vreodată ce se întâmplă, de fapt, cu bacșișul pe care îl oferi în aplicație celor care îți livrează mâncarea prin Uber, Glovo sau DoorDash?

Atunci când comanzi mâncare prin aplicație și alegi să lași bacșiș prin intermediul acesteia probabil crezi că suma respectivă ajunge direct la acea persoană. În realitate, undele aplicații de livrare folosesc bacșișul lăsat de tine pentru a oferi venitul minim garantat.

În esență, astfel de aplicații se folosesc de banii tăi, pe care-i intenționai pentru o anumită persoană care ți-a livrat mâncarea, pentru a plăti un salariu minim garantat. Practica nu este chiar nouă, însă un raport al New York Times arată cum DoorDash, cea mai populară aplicație de livrare din SUA, fură bacșișul lăsat.

Cum aplicațiile de livrare fură din bacșiș

DoorDash oferă un venit minim garantat pentru fiecare livrator. „Pentru prima livrare câștigul garantat era de 6,85 de dolari, iar un client mi-a oferit un bacșiș de 3 dolari prin aplicație, dar eu am primit tot 6,85”, potrivit New York Times. Cum e posibil? DoorDash oferea garantat un venit de 6,85 de dolari, dar pentru că acel client a oferit un bacșiș de 3 dolari, compania a fost nevoită să mai dea doar 3,85 de dolari. Practic, livratorul în loc să câștige venitul minim + bacșiș, a obținut jumătate din venitul minim plus bacșiș.

Ceea ce se întâmplă aici este doar o continuare a practicilor proaste din industria serviciilor. Angajații care pot primii bacșișuri (ospătari, livratori etc) sunt plătiți mai puțin de angajatori pentru că aceștia știu că obțin venituri extra din bacșișuri.

Alte aplicații care s-au găsit vinovate de această practică au fost Amazon Flex sau Instacart. După izbucnirea scandalului, Instacart a renunțat la această practică, dar nu și DoorDash și Amazon Flex.

Alte aplicații precum Grubhub, Seamless sau Uber Eats au confirmat pentru The Verge că bacșișul lăsat de clienți le revine total partenerilor. Poate că mai bine bacșișul să rămână cash.