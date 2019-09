Astronomii au descoperit cea mai ciudată planetă de până acum

Astronomii au descoperit recent o planetă, iar aceasta pare să se comporte mult mai diferit decât ale corpuri cerești asemănătoare.

HR 5183 b este o planetă masivă care orbitează în jurul unei stele asemănătoare cu Soarele, numită HR 5183. Aceasta se află la 103 ani lumină depărare.

Totuși, observată îndeaproape, exoplaneta are o trăsătură destul de bizară și rar întâlnită la corpurile cerești de acest gen. Astfel, în loc să se deplaseze pe o orbită circulară, ca o planetă obișnuită, HR 5183 b are o traiectorie extrem de neobișnuită, în formă de oval. Partea și mai interesantă e că steaua HR 5183 nu se află în centrul acesteia, ci la baza sa.

Poți observa aici traiectoria ciudată a planetei:

NEWS: Astronomers have found a planet with an egg-shaped orbit! The Caltech-led team found this bizarre world after tracking its star with Keck Observatory for more than two decades. Congrats to Sarah Blunt, @awhoward and their team! Details: https://t.co/STGAdNVNTm pic.twitter.com/EEIGFxq2FR

