Arhivă cu parolă: cum îți protejezi fișierele sensibile când le trimiți prietenilor

În cazul în care vrei să-ți protejezi anumite fișiere sensibile pe un sistem personal sau un PC partajat, cel mai bine ar fi să le integrezi într-o arhivă cu parolă.

Există multe aplicații care facilitează realizarea unei arhive cu parolă, dar eu folosesc WinRAR de mai bine de un deceniu. În cazul în care vrei să urmezi acest tutorial, descarci progrămelul cu pricina de la această adresă în mod gratuit. Îl instalezi cu Next, Next, Finish și treci la pasul următor.

Procesul efectiv de arhivare implică, în primul rând, alegerea fișierul de interes. Poate fi vorba de un folder, mai multe sau anumite fișiere din interiorul unui folder pe care le-ai selectat pe sărite cu tasta CTRL apăsată. Dacă ești mulțumit de selecție, fă click dreapta în interiorul ei și optează din meniul contextul pentru Add to archive.

Imediat, te vei confrunta cu o fereastră precum cea de mai jos. Acolo, în mod opțional, poți modifica numele arhive în stânga sus. Dacă vrei, poți șterge automat fișierele după ce au fost arhivate prin bifarea opțiunii – ”Delete files after archiving”. Dacă ai o problemă cu spațiul liber și sper să eliberezi un pic prin acest proces de arhivare, la Compression Method, alege Best.

Dacă tot am menționat în titlu ideea de arhivă cu parolă, în aceeași fereastră, fă un click în dreapta jos pe Set password. Tastează în partea de sus a unei noi ferestre parola pe care o vei folosi pe viitor pentru a-ți accesa fișierele. Tasteaz-o din nou un pic mai jos pentru a fi sigur că e corectă. Ca o măsură de verificare suplimentară, poți bifa Show Password. Confirmă cu Ok și fă un click pe Ok din nou pentru începerea efectivă a procesului de arhivare.

Pentru a dezarhiva o arhivă cu parolă, fă click dreapta pe ea și optează pentru Extract here. Tastează parola aleastă anterior și confirmă cu Ok.