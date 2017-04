Cum pui parolă la o arhivă RAR nouă sau existentă

Dacă interacționezi deseori cu documente sensibile, ar fi bine să știi cum pui parolă la o arhivă RAR nouă sau la o arhivă creată anterior.

Există multe soluții de compresie și criptare a datelor. Multe dintre ele sunt foarte eficiente, dar necesită proceduri complexe de utilizare. De asemenea, s-ar putea să nu îți fie utile dacă te grăbești și îți dorești să câștigi un pic de spațiu în plus fără să compromiți securitatea datelor. În astfel de situații, cel mai bine ar fi să înveți cum pui parolă la o arhivă RAR. Deși nu este foarte evident, pe lângă criptarea unei noi arhive, există și câțiva pași la care poți apela dacă vrei să pui o parolă unei arhive mai vechi. Soluția evidentă ar implica să dezarhivezi fișierele și să le arhivezi din nou cu parolă, dar se poate mai simplu decât atât.

În primul rând, dacă vrei să pui parolă la o arhivă RAR nouă, îți trebuie WinRAR pe care îl poți descărca gratuit de aici. Urmează realizarea efectivă a arhivei. Asta înseamnă să facă click dreapta pe un director din My Computer sau pe câteva fișiere selectate și să alegi Add to RAR Archive. Printre opțiunile puse la dispoziție, alege Set Password în dreapta jos. Introdu o parolă de două ori pentru a fi sigur că ai scris-o corect și confirmă cu Ok în ambele ferestre deschise.

Pentru o arhivă existentă, procedura este un pic altfel. Fă click dreapta pe respectiva arhivă și alege din meniul contextual Open with WinRAR. Din noua fereastră, accesează meniul Tools și optează pentru Convert Archives. Imediat vei vedea o fereastră precum cea de mai jos din stânga. Nu modifica nimic în această fereastră și optează pentru Compression în dreapta jos. Acum că ai ajuns la aceeași fereastră detaliată mai sus, apasă pe Set password, scrie de două ori parola dorită pentru protejarea arhivei și confirmă cu un click pe OK de două ori. Așteaptă câteva secunde sau câteva minute finalizarea procesului de compresie, în funcție de performanța sistemului și dimensiunea arhivei cu pricina.