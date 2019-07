Area 51, subiect de scandal: cum a creat un eveniment pe Facebook dezbateri globale

Există multe evenimente pe Facebook care nu se vor materializa niciodată. Unele sunt programate peste 100 de ani. Există însă unul care a inițiat dezbateri globale și a generat un răspuns oficial din partea Armateri Statelor Unite. Vizează un ”atac” asupra Area 51.

În dezbaterile despre existența extratereștrilor, aștepți cam 10 minute până când cineva aduce în discuție Area 51. Aceea este o bază americană din deșertul Nevada unde, conform zvonurilor, s-a prăbușit un obiect zburător neidentificat în anii `50. Foarte mulți sunt convinși că acolo se regăsesc extratereștri.

Interesul pentru Area 51 și existența extratereștrilor este atât de mare, încât cineva s-a gândit să facă un eveniment pe Facebook pentru luarea cu asalt a bazei americane din deșert. Evenimentul este disponibil aici, cu numele Storm Area 51, They Can`t Stop All of Us. Traducerea este Luați cu asalt Area 51, nu ne pot opri pe toți.

La prima vedere, este o invitație cât se poate de evidentă la un act de violență împotriva Guvernului american. Evenimentul este programat pe data de 20 septembrie între ora 3:00 și 6:00 dimineața. La momentul redactării acestui material, peste un milion de oameni s-au înscris la eveniment și 910.000 de persoane au bifat că ar fi interesate de idee.

În practică, dacă te uiți peste comentarii și vezi cine a organizat evenimentul, este evident că totul a fost gândit ca o glumă, o manifestare publică de sarcasm, o invitație la meme. E la fel ca evenimentul cu eclipsa totală de soare din 3 septembrie 2081 din România la care s-au înscris să participe 116.000 de oameni și 142.000 de oameni sunt interesați de idee.

Problema cu glumele de pe internet este însă că nu toată lumea le percepe ca atare. Dintr-un milion de oameni, este puțin probabil că 50.000 sau 100.000 să nu se deplaseze la fața locului. Forțele Aeriene Americane, printr-un purtător de cuvânt, au anunțat însă că oricine se angajează la un asemenea act de agresiune împotriva statului riscă niște consecințe foarte grave pentru gestul său.

Până și motoul evenimentului ”hai să-i vedem pe extratereștri” pare să fie o parodie, o glumă. Nu se aștepta nimeni ca ideea absurdă să ia o asemenea amploare. Unii comentatori pe pagina evenimentului au atras atenția asupra faptului că în încercarea de a interacționa cu un extraterestru adevărat, cei mai mulți vor fi împușcați de soldați care activează în Baza Edwards a Forțelor Aeriene.

”Forțele Aeriene ale SUA sunt gata în orice moment să protejeze America și bunurile sale”, a explicat purtătorul de cuvânt Laura McAndrews într-un interviu acordat celor de la The Washington Post.În final, avertismentul Forțelor Aerien nu ar trebuie să descurajeze sursa de amuzant derivată din evenimentul de pe Facebook. Dacă te plictisești, este o plăcere să faci scroll prin comentarii și să te amuzi. Din păcate, este puțin probabil ca cel puțin unii, dintre cei care au anunțat că se vor deplasa în septembrie până în deșertul Nevada, nu vor fi la intrarea în baza aeriană, uimiți că nu se bucură de suportul celor un milion de oameni de pe Facebook. Nu poți decât să speri că nu vor exista victime.