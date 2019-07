Apple ironizează practicile de monetizare ale Google, cu o reclamă ”deșteaptă”

Modul în care Google câștigă bani de pe urma ta a fost ironizat de Apple într-o nouă reclamă afișată pe un panou imens din Toronto.

Echipa de marketing angajată de Apple a făcut o treabă destul de bună în ultimii ani, când vine vorba de ironizarea competiției. Cu ocazia CES 2019, deși gigantul din Cupertino nu a participat la importantul târg de tehnologie, a plătit instalarea unui banner de dimensiuni generoase cu mesajul ”Ce se întâmplă pe iPhone-ul tău, rămâne pe iPhone-ul tău.”.

Afirmația era un atac la adresa modelului de afaceri al Google care câștigă majoritatea banilor din reclamele pe care ți le servește ca urmare a analizei atente a traficului tău online, a email-urilor pe care le primește, aplicațiilor pe care le instalezi și așa mai departe. Pe de altă parte, Apple nu face decât să-ți vândă echipamente suprinzător de scumpe.

Deoarece se pare că, în opinia creatorilor, campania de la CES a fost un succes, Apple a instalat un nou banner cu un atac la adresa Google. Imortalizat în cadrul de mai jos, acesta este prezent în Toronto, lângă sediul companiei Sidewalk Labs, un subsidiar al Alphabet, la fel ca Google.

De această dată, textul afișat pe panou este ”Suntem în afacerea de a nu ne băga în afacerile tale.” În engleză, sună mai bine mesajul ”We`re in the business of staying out of yours”. Nu a durat mult de la instalarea bannerului până când s-a viralizat și a ajuns în fiecare colț al mapamondului.

În ceea cei privește pe cei de la Sidewalk Labs, compania nu are neapărat o legătură directă cu Google. În schimb, este specializată pe regândirea arhitecturii urbane. Tocmai a publicat un plan de dezvoltare urbană în trei volume pentru o zonă din estul orașului Toronto care, la ora actuală, este în mare parte inutilizabilă, formată din pietre și tufișuri. Are propiul model de business și nu-și împărtășește datele adunate sau cele ale utilizatorilor săi cu Google. Acest detaliu contează însă mai puțin pentru Apple.