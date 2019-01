Peste 100 de miliarde de dolari s-au cheltuit pe aplicații și jocuri în 2018

Smartphone-ul devine un gadget indispensabil pentru omul modern, dar și o metodă de acces la internet pentru persoane care nu aveau alternative. Chiar dacă foarte multe aplicații și jocuri sunt gratuite asta nu înseamnă că cei care le fac nu câștigă bani pe urma lor.

În 2018 s-au descărcat aplicații și jocuri de aproape 200 de miliarde de ori, iar toate aplicațiile și jocurile au adus 101 de miliarde de dolari creatorilor.

Anul trecut, jocurile au însumat 74% din toată suma cheltuită de consumatori în magazinele de aplicații. Jocurile mobile a fost sectorul cu cea mai mare creștere a cotei de piață depășind consolele, PC-urile și dispozitivele de gaming portabile. 60% din suma totală care se va cheltui pe jocuri în 2019 va merge pe jocuri mobile, un plus de 35% față de 2013, potrivit datelor AppAnnie, firmă de cercetare de piață.

Peste 50% din populația planetei, 3,9 milioane de oameni, ar avea acces la internet în 2019 și 96% din populație trăiește în apropierea unei rețele mobile.

În medie, un utilizator de smartphone a petrecut trei ore pe zi pe telefon. Interesant este că jumătate din timpul petrecut pe telefon este cu rețelele sociale (50%), urmat de aplicațiile pentru video (15%) și jocuri (10%).

Cei din generația Z (vârste între 16 și 24 de ani) petrec mai mult timp în medie pe aplicații decât pe jocuri și sunt cu 30% mai implicații în aceste produse decât restul populației. Pe de altă parte, cei de peste 25 de ani petrec mai mult timp în jocuri.

Jocurile aduc cei mai mulți bani pe mobile, dar și cheltuielile în aplicații cresc. În 2018 s-au dat aproape 20 de miliarde de dolari pe abonamente. Drept urmare, beneficiarul numărul unu este Netflix, pentru al doilea an la rând, apoi Tinder, urmat de Tencent Video, IQIYI și Pandora Music.

Jocurile de tip Battle Royale și cele „hyper-casual” au dominat piața jocurilor pe smartphone-uri. Jocuri precum PUBG Mobile, Fortnite, Rules of Survival sau Free Fire au dominat anumite piețe precum China, Coreea de Sud sau Brazilia. În timp ce jocuri casual cu mecanici simple precum Helix Jump sau Hole.io au avut succes mare în țările din Europa de Vest sau SUA.

Utilizarea smartphone-ului nu se rezumă doar la filme, muzică și jocuri, ci este foarte util și pentru comandare de mâncare. Utilizatorii de smartphone comandă mâncare și băutură cu 130% mai mult în 2018 decât în 2016. Cea mai mare creștere a avut loc în Franța (325%), apoi în Australia (300%) și Coreea de Sud (230%).

În plus, utilizatorii de smartphone-uri sunt și mai predispuși să-și administreze finanțele de pe telefon. Numărul descărcărilor e aplicații de finanțe a ajuns la 3,4 miliarde în 2018, un plus de 75% față de 2016. Cea mai mare creștere a avut loc în Indonezia, un plus de 400%.

Printre cele mai populare aplicații se numără Revolut (transferuri bancare) Acorns (pentru investiții, dar doar în SUA), Kredivo (împrumuturi bancare în Indonezia) și AfterPay (microîmprumuturi în Australia).