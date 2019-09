Anunțul Huawei despre Mate 30: ce poate face dacă America ridică interdicția

Cel mai bun telefon din acest an e unul căruia îi lipsește o componentă crucială: serviciile Google. În urma unei dispute între Statele Unite ale Americii și China, Huawei a nimerit la mijloc. Are un plan de rezervă, ba chiar are și un plan C. Dar acela va fi valabil doar dacă America ridică interdicția de-a colabora cu firme americane.

Spre finalul evenimentului de prezentare a seriei Huawei Mate 30, Richard Yu, directorul general al companiei, a vorbit foarte pe scurt despre soluția pe care o are. În locul serviciilor Google există serviciile Huawei. Și AppGallery, propriul magazin cu aplicații, ar trebui să preia sarcinile Play Store.

După eveniment, Yu a acordat câteva interviuri și a venit cu o declarație care lasă o urmă de optimism. Conform acestuia, dacă Statele Unite ale Americii îi permit companiei sale să reia relațiile cu firme americane, Huawei Mate 30 – oricare dintre versiuni – poate primi serviciile Google peste noapte.

Compania a prezentat patru modele în seria Mate 30: Huawei Mate 30 cu 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare la 800 de euro. Mate 30 Pro cu 8 GB RAM și 256 GB stocare e la 1.100 euro. Mate 30 Pro cu același hardware, dar și modem 5G, la 1.200 euro. În fine, cel mai scump: Huawei Mate 30 RS cu 12 GB RAM și 512 GB stocare va costa 2.095 euro.

Toate acestea vor avea serviciile Huawei și pe ele ai putea instala, dacă te duci în zona aceea, aplicații din surse terțe. Unele ar putea să nu funcționeze deloc sau parțial, dar poți instala.

Altfel, Huawei susține că va investi până la un miliard de dolari ca să crească zona serviciilor sale. Totodată, ar avea circa un milion de dezvoltatori parteneri la nivel global. Are însă nevoie și de niște aplicații importante: Netflix, Facebook, YouTube, suita Microsoft.

.@huawei’s answer to being locked out of Google (“GMS”)? Use HMS. We have an App Store and we’ll pay you to write apps for it. pic.twitter.com/RDmgarMiGP

— Avi Greengart (@greengart) September 19, 2019