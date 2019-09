Anunțul Digi pentru toți clienții: la ce preț a băgat cel mai așteptat Samsung

Digi | RCS-RDS încă nu are puterea comercială de-a aduce telefoanele noi imediat ce sunt lansate. Așa că recuperează când poate, cum e cazul cu cel mai așteptat telefon Samsung.

Samsung Galaxy Note 10 e disponibil în magazinele din România încă din 23 august. Operatorii mari mari, ca Orange și Vodafone, îl au la abonament sau la liber. Acum și Digi | RCS-RDS se poate lăuda cu el. Din păcate, nu are toate versiunile, doar Note 10 Plus.

Cât costă Samsung Galaxy Note 10 Plus la Digi | RCS-RDS

Samsung Galaxy Note 10 Plus e un telefon spectaculos. Are ecran de 6,8 inci, are stylus, trei camere foto principale și una de selfie, iar bateria este imensă: 4.300 mAh. Unde mai pui că are 256 GB spațiu de stocare.

Surpriza de la Digi | RCS-RDS e că listează modelul cu 12 GB memorie RAM. Adică ce trebuie, dacă iei în serios un smartphone.

Operatorul listează acest telefon la prețul de 5.200 de lei. Deocamdată, nu l-a băgat în oferta cu achiziție în rate, dar e de așteptat ca în următoarea campanie să fie.

Că a venit vorba de rate, la Digi îți poți cumpăra câteva telefoane cu preț mai mic. Trebuie doar să îți portezi numărul, să alegi telefonul, să plătești avans sau nu (în funcție de preț) și să alegi sistemul de finanțare.

Cum finanțezi un telefon scump în rate

Când vine vorba de finanțare, poți alege ING Acum sau UniCredit Consumer Financing. La prima, condițiile sunt următoarele: cetăţenie română şi domiciliu în România, minimum 18 ani și maximum 61 de ani (pentru femei) sau 63 de ani (pentru bărbaţi) și venituri de minimum 1.000 lei.

Vechimea în muncă trebuie să fie de minimum un an şi de minimum șase luni la ultimul angajator.

De cealaltă parte, dacă alegi să cumperi de la Digi | RCS-RDS prin UniCredit, ai următoarele condiții: minimum 18 ani și maximum 70 de ani, venituri de minimum 450 de lei și vechime în muncă de minimum un an şi de minimum trei luni la ultimul angajator. Ai mai multe detalii aici.