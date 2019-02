Recordul de amenzi pentru români beți la volan îți arată că suntem o Rusie mai mică

Dacă s-ar face dreptate în trafic așa cum ar trebui, statul n-ar mai avea nevoie de alte taxe. Polițiștii rutieri au dat un număr alarmant de mare de amenzi șoferilor prinși băuți sau drogați la volan, în doar o singură noapte.

În noaptea de 16 spre 17 februarie, Brigada Rutieră a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 81.200 de lei și a reținut 19 permise de conducere. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate șoferilor aflați sub influența băuturilor alcoolice.

În weekendul care tocmai a trecut, polițiștii din cadrul Brigăzii Rutiere și cei din structurile Ordinii Publice au efectuat iar o „razie” pe principalele artere din București…„au ieșit după bani”, cum ar spune anumiți șoferi. În realitate, ei au datoria de a reduce riscurile rutiere, să combată și să sancționeze abaterile de la legislația rutieră atunci când se pun în pericol vieților celorlalți participanți la trafic.

Amenzi „fără număr” și alcool cât încape

„Au fost aplicate 140 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 81.200 de lei şi au fost reţinute 19 permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric. De asemenea, au fost întocmite șapte dosare penale, trei dintre ele pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, unul pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive, unul pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, unul pentru conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat şi unul pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat”, se precizează într-un comunicat de presă al Brigăzii Rutiere.

Aceste amenzi îți arată că nici bine nu s-a încălzit vremea, că șoferii teribiliști și ignoranți deja profită de ocazie ca să-ți pună viața în pericol, fie în calitate de pieton, fie că ești și tu șofer.

De-ar avea și șoferia în sânge

În jurul orei 1:20, a fost depistat un bărbat în vârstă de 23 de ani care a condus un autovehicul pe Bulevardul Regina Elisabeta, fiind sub influenţa substanţelor psihoactive. Conducătorul auto a fost supus unui test de detectare a prezenței drogurilor în organism, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice.

Și, în jurul orei 5:00, la intersecţia dintre Bulevardul Camil Ressu şi Calea Dudeşti, a fost depistat conducătorul unui autovehicul în vârstă de 20 de ani, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice. A fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.