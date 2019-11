Al Pacino joacă în Hunters, primul său serial: cum arată vânătoarea de naziști în primul trailer

Fanii lui Al Pacino se vor bucura să-l vadă pe unul dintre cei mai buni actori de la Hollywood într-un serial produs de Jordan Peele despre vânători de naziști.

În viitorul Hunters, Pacino este liderul unui grup de vânători de naziști. Producția aparține celor de la Amazon și va ajunge în curând pe serviciul de streaming Prime Video. Mai interesantă aproape decât prezența pe micul ecran a lui Pacino este implicarea lui Jordan Peele. Actorul care și-a făcut un nume din rolurile sale de comedie și-a luat foarte în serios afinitatea pentru genul horro, în ultimii ani. Din acest motiv, a primit un premiu Oscar pentru Get Out, iar un an mai târziu a adus Us pe marile ecrane.

Va fi interesant de văzut ce face Peele pentru Amazon, în contextul în care a ajutat la popularizarea platformei CBS All Acces prin readucerea Zonei Crepusculare (Twilight Zone) în 2019. Același Jordan ocupă poziția de producător executiv și la Lovecraft Country, un serial HBO a cărui acțiune se petrece în anii `50 și este inspirată de scrierile lui H.P. Lovecraft.

Revenind însă la Hunters, acțiunea show-ului Amazon are loc în anii `70 și gravitează în jurul unui grup de vânători de naziști. Scopul lor este să împiedice crearea celui de-al Patrulea Reich. Peele și Pacino sunt producători pentru cele 10 episoade, iar bătrânul actor de la Hollywood pare să joace un rol destul de important, având în vedere cât de mult îl vedem în teaserul de mai sus.

În descrierea oficială, Hunters este descris ca fiind inspirat din evenimente reale și urmărește aventurile unui grup de vânători de naziști în New York-ul anului 1977. Aparent, ei și-au dat seama că există sute de naziști care au scăpat din Germania și au ajuns în SUA, după al Doilea Război Mondial. Ei sunt răzbunători și încearcă să-și facă singuri justiție într-un set de circumstanțe destul de complex. Premiera serialului este programată când în 2020.