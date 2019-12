Aerul din București, irespirabil: la cât a ajuns nivelul de poluare din Capitală

Bucureștiul e, cu siguranță, unul dintre cele mai aglomerate orașe din România. Iar gradul de poluare e unul pe măsură, în ciuda măsurilor anunțate de Primăria Capitalei.

Bucureștiul a devenit un oraș sufocant nu numai din cauza traficului, ci și a poluării. Aerul a devenit irespirabil și din cauza numărului mare de mașini, dar și din cauza altor factori care ar putea fi combătuți prin soluții inteligente.

Sistemul de Monitorizare a Calității Aerului arată că 2019 a fost încă un an în care limitele nivelului de poluare din București au fost depășite pentru acest an. Și situația ar putea fi și mai dezastruoasă de atât. Asta pentru că organizația Greenpeace vine cu propria teorie: sistemul care măsoară calitatea aerului are sincope.

Așadar, nivelul de poluare ar putea fi chiar mai mare de atât pentru că unele stații de monitorizare din București nici măcar nu funcționează.

Poluarea din București, peste nivelul acceptat

Au existat zeci de zile în care aerul nu a putut fi analizat, dar, chiar și așa, limita anuală pentru 2019 a fost depășită. Situația este mai gravă mai ales în centrul orașului, acolo unde poluarea e cauzată de numărul mare de mașini care tranzitează zona. E motivul pentru care Gabriela Firea a venit cu taxa Oxigen. Numai că rezultatele ar putea să nu fie cele urmărite sau să se vadă în timp.

Nivelul poluării extrem de ridicat vine cu riscuri legate de sănătatea bucureștenilor.

„Afectarea este în principal pe bolile respiratorii și pe bolile cardiovasculare, în sensul că la capitolul boli respiratorii se agravează și crește riscul agravării, ale astmului bronșic și ale emfizemului pulmonar. Crește riscul de infecții respiratorii, exacerbări ale acestor boli. Poluarea este factorul doi în generarea cancerului pulmonar, după fumat, tabagism, deci poate avea și influența asta. Iar în privința bolilor cardiovasculare, în special pentru pacienții care sunt cu boli coronariene, poate să aducă agravări ale acestora”, a explicat dr. Florin Mihălțan, medic pneumolog, pentru Digi24.

Principalele surse de poluare cu particule în suspensie în orașe sunt activitatea industrială, sistemul de încălzire a populației sau centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi produsă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora, cât și datorită arderilor incomplete.