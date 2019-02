Actorul de mâna a doua care și-a înscenat o bătaie ca să-l știe lumea

Scoate popcornul și pregătește-te pentru cea mai ridicolă pățanie a anului 2019. Știu, suntem doar în februarie, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla ceva mai stupid decât toată povestea cu Jussie Smollett.

Cine e Jussie Smollett, te întrebi? E un actor de a doua mână dintr-un serial numit „Empire”, dar nu cariera lui e importantă acum, care oricum nu mai există, ci desperarea lui după atenție. Aparent, Smollett suferă de o formă gravă de complex de inferioritate, pentru că a simțit nevoia să simuleze un atac terorist și să orchestreze un alt atac motivat de ură.

Scrisoarea cu paracetamol

Pe 22 ianuarie, Smollett a primit o scrisoare care avea desenat un omuleț spânzurat cu un pistol la cap. Alături scria „Smollett, Jussie you will die” și „MAGA” (Make America Great Again). În plic mai era și un praf alb, ceea ce a pus autoritățile pe jar la momentul respectiv.

Între timp, s-a dovedit că praful alb era, de fapt, paracetamol pisat și toate indiciile demonstrau că Smollett și-a trimis singur scrisoarea, direct la studioul în care se filma Empire. Dar stai! Ăsta e doar începutul acestei povești cu năbădăi. Până să se confirme că amenințarea nu e reală, Smollett s-a supărat că lumea nu-l bagă-n seamă suficient și a mai înscenat o porcărie.

Atacul din Chicago, orchestrat pe genunchi

La abia o săptămână după paracetamolul în plic, Smollett lansează nucleara și zice că a fost atacat de doi suporteri Trump, în timp ce se întorcea acasă cu un sandviș în mână. Cei doi atacatori ar fi strigat „THIS IS MAGA COUNTRY”, apoi i-au cărat actorului pumni și picioare. Ah, și l-au stropit cu clor. Smollett a susținut că toate aceste rele i se întâmplă pentru că e un tip gay de culoare.

Ei bine, de data asta a fost un succes. „Pățania” actorului a ajuns prin toată presa americană și oamenii vorbeau despre cât de nedreaptă e lumea. A apucat să dea chiar și un interviu emoționant unde a relatat cu ochii înlăcrimați evenimentele din acea seară. Mulți l-au crezut, că doar a plâns, chiar dacă tipul e actor de meserie și poate mima orice. E amuzant cum repetă în interviu „cum să inventez așa ceva”, fără să-i fie pusă la îndoială credibilitatea.

Atenția și mila față de Smollett a ținut două săptămâni

Nimeni nu poate înțelege ce a fost în mintea actorului și ce a crezut el că a rezolvat cu aceste fabule. Probabil că nu se aștepta ca poliția să intre pe fir și să-și facă meseria. Smollett s-a dus pe picioarele lui acasă după „atac”, și-a mâncat sandvișul și abia după 45 de minute a sunat la poliție.

Poliția a investigat, s-a uitat pe camere și a găsit doi băieți care corespundeau oarecum cu descrierea. Pe 13 februarie au fost luați la întrebări și s-a dovedit că cei doi erau actori de umplutură în serialul Empire și prieteni buni cu Smollett.

Evident, au fost și plătiți să orchestreze atacul. Cât timp au stat în custodia lor, polițiștii l-au chemat și pe Smollett să-i identifice. Actorul a acceptat bucuros, dar s-a răzgândit când a văzut că cei doi arestați erau amicii lui complici la atac. Ca să vezi cât de disperat și ticălos a fost tipul ăsta, gândește-te că dacă polițiștii ar fi găsit alți doi tipi care se nimerise să fie pe stradă în acel interval de timp, Smollett i-ar fi identificat ca atacatori fără pic de jenă.

Pe 20 februarie, Jussie Smollett a fost acuzat că a întocmit o plângere falsă, infracțiune ce se pedepsește cu până la trei ani de închisoare. Actorul s-a înconjurat de avocați și s-a predat a doua zi. Între timp, FBI investighează scrisoarea cu paracetamol, pentru că e amenințările și trimiterea substanțelor de orice fel prin postă sunt probleme federale deja.

Mai departe rămâne de văzut cum se va încheia toată povestea, dar cert e că Smollett nu mai are nicio șansă să revină la viața publică. Nu a fost un actor cunoscut, dar poate avea șanse să crească dacă nu era atât de disperat după atenție. Evident, personajul său din Empire a fost desființat. Indiferent de cum va decurge totul, Jussie Smollett va rămâne pentru totdeauna tipul ăla care și-a orchestrat două atacuri și care a fost dispus să bage doi oameni nevinovați la bulău, ca să rămână-n lumina reflectoarelor.