Acest telefon de la Huawei are aplicații Google în ciuda interdicției SUA

Huawei a reușit să lanseze un nou telefon, dar de data asta cu aplicații Google. E vândut sub marca Honor și, spre deosebire de Mate 30 Pro, are Android cu tot ce-i trebuie. Cum a reușit asta?

Huawei Mate 30 Pro e un telefon de top, dacă judeci după hardware. Ca software, are Android 10, dar fără o componentă vitală: aplicații și servicii Google. Până în noiembrie, când vom afla în ce relați se mai găsește Huawei cu firmele americane, compania a mai lansat un telefon. E vorba de Honor 9X, iar acesta beneficiază de aplicațiile Google.

În cazul acestui model, compania a apelat la un truc destul de simplu. Telefonul a fost lansat în China, în primă fază, iar acum e adus în Europa și pe alte piețe. Ar putea fi, totodată, ultimul de anul acesta care să beneficieze de serviciile Google. Lansarea Mate 30 Pro, în afara Chinei, e incertă.

Ce oferă noul telefon produs de Huawei și vândut sub brand Honor

Honor 9X are un ecran de aproape 6,6 inci, două camere pe spate – 48 megapixeli wide și 8 MP ultrawide -, cameră de selfie de tip periscop și-o baterie de 4.000 mAh. Mai are 6 GB memorie RAM, are chiar și mufă de căști, ceea ce Mate 30 Pro n-are, iar pe spate are un scanner de amprentă.

Așa cum poate ți-ai dat seama, telefonul e ieftin. Costă 300 de euro în Europa, iar în Olanda va fi vândut pentru o perioadă limitată la 200 de euro. Rulează Android 9 Pie cu interfața EMUI 9.1 și are un spațiu de stocare de 128 GB. Mai există o versiune cu 4 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare.

În esență, e un Huawei P Smart Z, dar vândut sub brand Honor și cu un Android ceva mai vechi. O să fie interesant de văzut dacă va fi actualizat la Android 10, dat fiind că acela e deja testat de Huawei atât pentru telefoanele sale, cât și pentru Honor.