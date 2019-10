Acest gadget cât un tatuaj îți zice în timp real cât ai băut

Oamenii de știință au creat un gadget de mărimea unui tatuaj care îți contorizează paharele cu alcool pe care le bei. Astfel, poți vedea în timp real cât alcool ai consumat.

Dispozitivul are forma unui tatuaj discret și a fost creat de specialiștii de la National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB). Cum funcționează mai exact dispozitivul? Ei bine, acesta îți măsoară nivelul de alcool din transpirație în doar câteva secunde.

În plus, acest dispozitiv ar putea fi soluția ideală pentru cei care vor să știe cât alcool au consumat, prevenindu-i astfel de la a întrece măsura sau de la a se urca la volan.

Gadget-ul care-i spune telefonului tău cât ai băut

„Seamănă cu un tatuaj temporar, dar este de fapt un biosenzor care are o serie de componente wireless flexibile”, a declarat Selia Selimovic, liderul echipei de cercetare. „Unul dintre componente eliberează un compus chimic ce stimulează respirația în zona acoperită de senzor. O altă componentă monitorizează diferențele ale curentului electric ce trece prin transpirația generată, măsurând nivelul de alcool și trimițând informația către un smartphone”.

Dispozitivul purtabil de monitorizare este foarte discret și nu implică niciun efort în ceea ce privește purtarea. Cercetătorii sunt de părere că tocmai datorită acestui fapt, acest dispozitiv de forma unui tatuaj are potențial pentru cei ce vor să știe cât au băut, în ideea de a avea un comportament responsabil.

„Măsurarea nivelului de alcool din transpirație este o tehnică ce a mai fost încercată și înainte, dar tehnologiile de atunci aveau nevoie de 2-3 ore pentru a oferi un rezultat. Dispozitivul nostru trimite nivelul de alcool către smartphone în doar 8 minute, făcând monitorizarea consumului de alcool posibilă, practică și personală”, spune Patrick Mercier, un alt membru al echipei de cercetare, discutând despre rapiditatea cu care tatuajul îți poate spune cât ai băut.