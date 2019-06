5 telefoane Huawei ieftine: costă puțin și nu-ți pare rău când le pierzi

Pe cât de bune sunt unele telefoane Huawei, pe atât de ieftine sunt altele. Nu-i de mirare că seria Lite e extrem de populară în România.

Ai vrut să afli cât muncești, ca român, ca să-ți permiți cel mai scump telefon Huawei. Dar te-ai întrebat ce poți lua, decent, cu bani puțini? Ei bine, lista de azi pentru așa ceva a fost făcută.

5 telefoane Huawei ieftine pe care să le cumperi chiar acum

Am căutat aceste telefoane la resigilate, că sigur nu merită să dai prea mult pe ele. Acolo am găsit Huawei Y6 2018 cu 2 GB de memorie RAM, 16 GB de spațiu de stocare și un ecran de 5,7 inci. Bateria este de 3.000 mAh și dispune de Android Oreo. Telefonul poate fi cumpărat de aici la preț mic.

Un alt model lăudabil este Huawei P Smart. Are 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Telefonul are două camere principale pe spate, iar ecranul este de 5,65 inci Full HD+. Unde mai pui că bateria este de 3.000 mAh și dispune de suport pentru card microSD. Găsești telefonul la preț mic aici.

Huawei P20 Lite e un telefon pe care nu-l poți ignora. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,84 inci Full HD+. Modelul mai dispune de port USB-C, două camere principale și-o baterie de 3.000 mAh. E disponibil cu preț mic aici.

Am mai remarcat și modelul Y7 Prime 2018 cu 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, ecran de aproape 6 inci HD+ și o baterie de 3.000 mAh. Duce și la capitolul foto, cu cele două camere principale de pe spate. Poate fi cumpărat cu preț mic de aici.

Huawei Mate 10 Lite închide lista și are un hardware pe care l-ai putea folosi cu brio și-n 2019. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran Full HD+ de 5,9 inci. Totodată, are două camere pe spate: 16 și 2 MP. Iar bateria este de 3.340 mAh. Prețul a scăzut foarte mult, iar de cumpărat îl poți lua de aici.