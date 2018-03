Teatrul românesc în secolul 21: VR și prezentări ca în filme SF

Ziua Mondială a Teatrului, sărbătorită în data de 27 martie, a fost celebrată la Teatrul Odeon prin tururi ghidate de actori și tehnologii noi.

Din 1962 și până acum, Ziua Teatrului este celebrată la nivel internațional. Sărbătoarea marchează puterea teatrului de a dărâma bariere de comunicare și de a construi lumi noi pe scene mici și mari.

Teatrul Odeon a petrecut Ziua Mondială a Teatrului cu porțile deschise pentru spectatorii de toate vârstele. Actorii teatrului au făcut tururi exclusive de culise – un vis pentru fanii teatrului și o surpriză plăcută pentru cei neinițiați. Cei care au venit la Odeon s-au putut bucura de arta teatrului prin intermediul celor mai noi tehnologii, precum realitate virtuală, realitate augmentată și scanare 3D.

Turul a început cu realitatea augmentată à la Harry Potter

Am fost întâmpinați de o expoziție de fotografii care prind viață prin intermediul realității augmentate. Odată puse sub filtrul unei aplicații speciale, fotografiile începeau să se miște și te făceau să crezi că ziarele din Harry Potter nu mai par atât de departe de realitate.

De aici, actorii Teatrului Odeon ne-au ghidat într-un tur al întregului loc.

Clădirea în care ne aflam a fost inaugurată de Crăciun, în 1911, sub numele de Teatrul Comoedia, după cum ne-a povestit unul din actori. Când ni s-a spus că exact în locul în care ne aflam, armata germană a aruncat o bombă în 1944, tăcerea care s-a lăsat a părut cumva firească, dar asta nu a făcut-o mai puțin dureroasă.

Realitatea virtuală a fost frumoasă, chiar dacă a durat 30 de secunde

În sala cea mare a teatrului aveam să fim purtați printr-un tur istoric de realitate virtuală. Un filmuleț avea să ne poarte prin momentele care au marcat teatrul în cea mai realistă manieră posibilă.

Ghinionul a fost că m-am nimerit într-un grup în care trebuia să se facă un live, astfel că experiența de realitate virtuală a durat maxim 30 de secunde înainte să ni se spună să ne dăm ochelarii jos, pentru că nu mai este timp.

Dezamăgirea a fost unanimă, dar a fost ștearsă repede de ceea ce a urmat.

„Laboratorul de imaginar” e ceva desprins din filmele SF

După ce am văzut în foaierul Sălii Studio o serie de portrete digitale ale actorilor din trupa teatrului, am fost conduși în altă încăpere. La intrare am fost întâmpinați cu fum de gheață carbonică și cu sloganul „Bun venit în mintea ta!”.

Acest „Laborator de imaginar” ne-a permis să vedem ce se petrece în mintea oamenilor când vizionează un spectacol.

Cu ajutorul căștilor neuronale și a unei instalații interactive, am înțeles cum stă treaba cu atenția și imaginația spectatorilor. Pentru început, a fost aleasă din public o voluntară, care a fost așezată pe scaun și conectată la aparatură.

În fața ei a venit o actriță care a prezentat un monolog. Pe parcurs, cei din sală au putut să vadă cum atenția și imaginația voluntarei cresc sau descresc în funcție de reacțiile stârnite de interpretarea actriței.

La final am probat rochii și am stat sub ploaia de martie în sala cea mare a teatrului

Spre finalul turului, am avut parte de încă puțină realitate augmentată. Mai exact, cine dorea putea proba virtual o rochie de epocă și să se lăfăie în ea. Persoanele mai mici de statură au avut de furcă însă, pentru că rochia pur și simplu nu voia să se așeze pe ele.

Înainte de a pleca, ne-am întors în sala mare a teatrului, unde am fost instruiți să ne așezăm pe scaune și să privim în sus. Deodată, ne-am transformat într-o masă de oameni cu telefoanele și ochii ațintiți spre tavan, așteptând. Și, spre uimirea noastră, tavanul uriaș a început să se retragă încet și să dezvăluie cerul ascuns de nori albi ai lunii martie. În sală a început să plouă, în râsetele tuturor.

Potrivit actorilor, Teatrul Odeon este printre puținele capodopere arhitecturale cu tavan retractabil din Europa. Pe vremuri, în serile calde de vară, fotoliile din sală erau înlocuite cu scaune, iar spectatorii se bucurau de spectacole sub stele, în briza slabă.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, cei de la Teatrul Odeon au lansat și o aplicație gratuită pentru smartphone, numită Culturesc 100, ca parte din platforma Samsung dedicată Centenarului Marii Uniri. Aplicația încurajează consumul de cultură în rândul populației tinere – rămâne de văzut cât de mult succes va avea.