YouTube: atac armat în sediul companiei

Campusul companiei YouTube pare să fi fost atacat de către cel puțin o persoană care trage cu o armă atât în interior, cât și în exteriorul clădirii.

Sediul YouTube este scena unui atac armat, după ce mai multe persoane au postat pe rețelele sociale mesaje cu referire la eveniment, iar poliția a ajuns acolo în urmă cu puțin timp. De asemenea, postul local de știri KRON a informat că au fost făcute mai multe apeluri la numărul de urgență 911.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Google susține că aceștia colaborează cu autoritățile și vor oferi informații oficiale imediat ce acestea vor fi disponibile.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.

