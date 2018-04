YouTube se transformă într-o groapă de gunoi a fetișurilor nișate și bizare

Cândva, YouTube era o comunitate atent monitorizată când vine vorba de ură, violență, abuzuri, obsenități și multe altele, însă de ceva timp încoace este implicat în tot soiul de scandaluri care îi pătează reputația.

Cel mai nou scandal se referă la faptul că pe YouTube se poate găsi un număr înfiorător de mare de thumbnail-uri (acele miniaturi ale video-urilor, care te conving sau nu să dai click) cu imagini de zoofilie explicite. BuzzFeed a descoperit că video-urile cu femei îmbrăcate sumar care alintă animale au thumbnail-uri în care apar scene sexuale între oameni și animale.

Când cei de la BuzzFeed au căutat pe YouTube „girl and her horse”, au primit peste 12 milioane de rezultate. Printre primele 20 se numărau patru clipuri a cărăr thumnail-uri arătau femei care făceau sex cu cai. În topul căutărilor era un video numit „Fantastic Girl and Her Horse in My Village” – în miniatură apărea o imagine blurată cu o femeie călărită de un cal care avea erecție. Avea peste 35.000 de vizualizări după cele patru săptămâni petrecute pe platformă.

Cei care dădeau click pe acest video erau întâmpinați de imagini filmate cu o femeie care își spală și perie calul. La recomandări apăreai multe alte clipuri care te făceau să crezi că ar conține zoofilie.

Majoritatea videoclipurilor cu asemenea thumbnail-uri provin din țări din Asia de Sud. Dincolo de miniaturile scandaloase, clipurile conțin adesea imagini filmate cu femei în rochii vaporoase, care au grijă de câini sau cai. Uneori, femeile sunt filmate din anumite unghiuri, astfel încât să se poată vedea pe sub fusta lor.

„Aceste imagini sunt respingătoare pentru noi și nu au ce căuta pe YouTube”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. „Avem politici stricte împotriva thumbnail-urilor care induc în eroare, iar conținutul violent descoperit de BuzzFeed a fost șters.

Lucrăm rapid pentru a face mai multe ca oricând în ceea ce privește abuzul de pe platformă, iar asta include dezvoltarea de instrumente mai bune pentru a detecta datele meta și thumbnail-urile nepotrivite și care induc în eroare”.

Înainte de acest scandal, YouTube a fost implicat și în altele. Printre acestea se numără videoclipurile violente pentru copii, canalele destinate clipurilor cu animale mici zdrobite în diverse moduri și site-urile de pedofilie care făceau reclamă pe site.