Wolverine The Long Night este primul podcast Marvel și pare interesant

Toată lumea s-a apucat de podcasturi în ultimii ani, era doar o chestiune de timp până când cei de la Marvel să facă același lucru. Primul este Wolverine The Long Night.

Mulți dintre noi asociază ideea de podcast cu o înregistrarea audio sau, ocazional, video. Câteva persoane stau de vorbă despre un anumit subiect sau despre nimic, înregistrează sesiunea de dialog și o postează pe internet. În același timp însă, există povești elaborate spuse în format de podcast, iar cele mai complexe manifestări ale acestui format multimedia se apropie destul de mult de ideea de teatru radiofonic. Există actori, un scenariu, un regizor și nu numai.

În categoria ”teatrului radiofonic” intră și Wolverine The Long Night al celor de la Marvel. Podcastul va spune o singură poveste pe parcursul unui serial. În total, vor fi 10 episoade, iar primele detalii despre el au fost disponibile publicului larg la finele lui 2017. Acum avem un trailer pentru show și o dată precisă de lansare a primului episod.

Wolverine The Long Night va avea premiera pe 12 martie. În prima etapă de disponibilitate va fi disponibil doar pe platforma Stitcher Premium, urmând ca până la finele anului să ajungă și pe alte canale uzuale de distribuție a podcasturilor. În contextul în care un abonament pe o lună la Stitcher Premium te costă 5 dolari pe lună sau 35 de dolari pe an, vei aștepta probabil varianta gratuită.

Prin intermediul podcastului Wolverine The Long Night, cei de la Marvel vor spune o poveste a cărei acțiune se desfășoară într-un oraș fictiv din Alaska. Un grup de agenți încearcă să-l prindă pe Wolverine, în timp ce mutantul legandar se străduiește să vâneze un criminal în serie care face valuri prin oraș. Rolul principal va fi ocupat de Richard Armitage (Castlevania și The Hobbit). Distribuția va fi completată de Celia Keenan-Bolger, Scott Adsit (30 Rock) și Ato Essandoh. Serialul va fi scris de Ben Percy și regizat de Brendan Baker (Love and Radio Podcast).