Vivo NEX A: telefonul revoluționar va fi disponibil într-o variantă mai ieftină

Vivo NEX a fost lansat oficial și confirmă toate zvonurile din ultimele luni. Primul telefon cu o ramă infimă și fără breton vine din China și va putea fi achiziționat în două variante. Cea mai ieftină este intitulată Vivo NEX A.

La începutul acestui an, chinezii de la Vivo au dezvăluit un telefon concept intitulat APEX. După jumătate de an, terminalul cu pricina s-a reflectat într-un dispozitiv de serie și pare mai revoluționar ca niciodată. Deși am fost convinși timp de aproape un deceniu că marile inovații în materie de mobile vor veni din SUA sau Coreea de Sud, oficialii Vivo ne-au demonstrat contrariul.

Sunt multe motive pentru care Vivo Nex este peste creațiile Apple sau Samsung. Acesta este primul gadget cu o ramă infimă pe toate cele patru laturi și printre puținele smartphone-uri cu un senzor de amprentă integrat în ecran. Pentru a aduce un telefon revoluționar în mâinile mai multor oameni, Vivo NEX a fost lansat în două variante foarte similare ca design, dar cu mici diferențe pe partea de funcționalitate.

Cel mai ieftin dintre cele două este intitulat Vivo NEX A și în loc de un Snapdragon 845, acesta include un Snapdragon 710. În plus sau mai bine în zis în minus, varianta mai accesibilă de NEX include un senzor de amprentă tradițional, pe spatele smartphone-ului. Vivo NEX A are 6GB RAM în loc de 8GB, iar cantitatea de memorie internă fără posibilitate de extindere este 128GB.

În rest, noul aparat incorporează aceleași specificații pe care le regăsești în Vivo NEX S. Este construit în jurul unui panou Full HD+ de tip Super AMOLED cu diagonală de 6,59 inci, fără breton și cu un raport de 91,24% între suprafața utilizabilă a ecranului și întreaga parte frontală. Acumulatorul are 4000mAh.

Vivo NEX A și Vivo NEX S au două camere principale. Prima este de 12 megapixeli cu F/1.9 și Dual Pixel autofocus, stabilizare optică și electronică de imaginea. A doua este de 5 megapixeli. Pentru selfie-uri, vei profita de o cameră frontală periscopică cu o rezoluție de 8 megapixeli și F/2.0 diafragmă. Vivo NEX A va fi disponibil pe 23 iunie în culorile roșu și negru la prețul de aproximativ 515 euro. Din păcate, cel puțin în prima fază, îl vei putea cumpăra doar din China.