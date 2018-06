Vivo a anunțat poate cel mai tare telefon cu Android din 2018

Vivo Nex e așteptat de aproape șase luni. În sfârșit, e oficial și e așa cum ne așteptam: fără crestătură, margini minimale și scanner de amprentă în ecran.

Vivo a început să-și promoveze noul telefon încă de la CES 2018. În iunie a ajuns să-l și lanseze. Partea bună e că nu-i dezamăgitor cum s-a întâmplat cu Lenovo Z5. Ba chiar are câteva caracteristici care îl fac un telefon pe care ți l-ai dori în 2018, iar asta în dauna Samsung sau iPhone.

Vivo Nex are un hardware impresionant. Are procesor Snapdragon 845 cu 8 GB de memorie RAM, o baterie de 4.000 mAh și 256 GB spațiu de stocare. Ecranul, căci acela te-ar putea interesa mai mult, are 6,6 inci Full HD+ și e OLED. În partea de sus, spre deosebire de alte telefoane cu Android de anul acesta, nu mai e nicio crestătură, dar nici cameră. În schimb, camera pentru selfie e ascunsă în telefon, la propriu, printr-un sistem similar periscopului.

Camera foto e duală cu un senzor de 12 megapixeli f/1.8 și un al doilea de 5 MP cu f/2.4. Cea de selfie are 8 MP cu f/2. Mai mult, telefonul are și mufă clasică pentru căști. Asta cu o grosime de aproape 8 mm și o greutate de circa 200 grame.

Acesta e cel mai bun model și cel care arată că Vivo vrea să demonstreze că-i mai mult decât o altă companie din China. Va avea un preț global de peste 800 dolari. Există însă și o versiune mai ieftină. Aceea are Snapdragon 710 cu 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare.

Ce are special Vivo Nex dincolo de hardware spectaculos

Vivo Nex se caracterizează prin două schimbări majore față de alte telefoane. Are, întâi, un scanner de amprentă în ecran. Și unul care, conform primilor oameni care au testat telefonul, funcționează foarte bine. Vivo susține că este la a treia generație a senzorului și că funcționează mai bine decât pe Vivo X21.

Apoi, e vorba de lipsa crestăturii în partea de sus a ecranului. Astfel, acolo unde companii ca LG, Huawei, OnePlus și nu numai s-au înghesuit să copieze iPhone X, măcar cineva evită acel val. Sigur, poate nu e cel mai bun compromis cu cameră retractabilă, dar este o altă soluție.

Dincolo de asta, Vivo Nex are menirea de-a crea un precedent: o companie chineză experimentează cu tehnologii și idei noi înaintea celor mari, ca Samsung sau Apple. Despre Samsung se vehiculează că în 2019 va folosi un scanner similar integrat în ecran. Apple, pe de altă parte, are de investit în Face ID, idee preluată și de Huawei, și de Xiaomi pe Mi 8.