Ce ne pregătește viitorul, conform unui expert

De-a lungul timpului au tot existat oameni în măsură să prezică viitorul, ținând cont de demersurile și evoluția tehnologiei în lume. Unele dintre ele s-au îndeplinit, altele nu, dar asta nu înseamnă că, la un moment dat, nu vor avea loc și asta pentru că nu există un „The end” al lumii. Deocamdat, cel puțin.

În orice caz, un astfel de om capabil să aibă viziuni asupra viitorului este și Dr. Michio Kaku, fizician, futurist și om de știință destul de cunoscut. Deși nu este la fel de mediatizat ca Stephen Hawking, el este autorul „Fizica imposibilului” și co-fondator al teoriei câmpului corzilor.

Potrivit acestei teorii, dacă am avea la dispoziție o tehnologie care să ne permită să vizualizăm materia la un ordin de magnitudine mult inferior celui observabil cu instrumentele actuale, am constata că aceste particule fundamentale nu sunt punctiforme, așa cum le descrie știința astăzi, ci sunt constituite din bucle minuscule unidimensionale.

În orice caz, Kaku a dat o mai bună înțelegere fizicii și locului nostru în Univers, o perspectivă unică asupra trecutului, prezentului și, în cele din urmă, viitorului nostru. Astfel, una dintre predicțiile sale despre viitor are legătură cu Legea lui Moore.

In about ten years or so, we will see the collapse of Moore’s Law – In the future, we will tweak it — http://t.co/qjbTfIAy via @Techland

