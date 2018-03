URSS, în 2050: cum ar fi arătat Rusia comunistă în secolul 21

Serialul „Chernobyl: Zone of Alienation” prezintă imaginea unei Uniuni Sovietice care nu s-a destrămat niciodată și există inclusiv în anul 2050. Seria se aseamănă cu „The Man in the High Castel”, care prezintă un viitor în care Germania nazistă a câștigat războiul și efectele pe care le produce la nivelul Americii.

Primul sezon al serialului prezintă povestea a cinci tineri care urmăresc un om care le-a furat opt milioane de ruble. Această persoană dezvăluie pe blogul personal că vrea să plece la Cernobîl. În continuare, povestea eroilor se complică și devine din ce în ce mai periculoasă.

Sezonul s-a încheiat când eroii au reușit, în 1986, să împiedice un accident la centrala nucleară de la Cernobîl (schimbând astfel istoria). Pe urmă, unul dintre personaje reușește cumva să se întoarcă în prezent și observă că URSS-ul s-a prăbușit și a devenit un stat prosper.

În cel de-al doilea sezon se schimbă peisajul, iar acțiunea are loc în viitor, într-un fel de URSS modern. Fațadele caselor prezintă acum imagini ale lucrătorilor.

Serialul a fost lansat în 2014, are două sezoane, iar printre actorii care îi interpretează pe tinerii eroi se numără Kristina Kazinskaya, Anvar Khalilulaev și Sergey Romanovich.

Ce vezi în serialul despre America nazistă

Îți ziceam la început că se aseamănă cu serialul american „The Man in the High Castle” produs de Amazon. Acesta prezintă o intrigă similară și este inspirat dintr-un roman cu același nume apărut în 1962. În acest serial, este abordată o altă perspectivă asupra celui de al Doilea Război Mondial, în care Germania Nazistă a ieșit învingătoare și a pus stăpânire pe Statele Unite ale Americii.

Astfel, America devine marioneta germanilor pe care o împart, după bunul plac, în două state: Marele Reich Nazist și Statele Japoneze din Pacific. Serialul urmărește și povestea unor personaje ale căror vieți ajung să se intersecteze după ce urmăresc o serie de filme de propagandă, care prezintă o istorie foarte diferită de realitatea lor. The Man in the High Castle este produs de Amazon și a avut premiera în 2015.