Ultimele cuvinte ale acestor personalități îți arată cât de banală e moartea

Ultimele cuvinte ale oamenilor par mereu mai profunde decât orice volum de poezii, iar curiozitatea umană față de ceea ce înseamnă moarte le face cu atât mai puternice.

Figurile celebre ale istoriei au avut niște ultime cuvinte memorabile. În lista de mai jos vei găsi ce au avut de spus acei oameni care au murit în circumstanțe relativ normale și care au avut norocul de a avea pe cineva alături pentru a transmite acele cuvinte mai departe.

Steve Jobs

Ultimele cuvinte: Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.

Cine a fost și de ce a murit: Steve Jobs a fost co-fondatorul și CEO-ul Apple. A fost cunoscut pentru faptul că a vrut mereu să facă lucrurile altfel și pentru că, într-un fel sau altul, a fost mereu cu un pas în fața tehnologiei. A murit la 56 de ani, de cancer pancreatic.

Înainte de a rosti ultimele sale cuvinte, s-a uitat la sora lui, apoi pentru mult timp la copiii lui, apoi la partenera lui de viață, apoi peste umerii lor, în spate. Acesta și-a pierdut cunoștința și a murit câteva ore mai târziu. Moartea lui a adus atât de multă jale cum marii lideri ai lumii ar visa doar.

Winston Churchill

Ultimele cuvinte: Sunt plictisit de tot.

Cine a fost și de ce a murit: Churchill a fost primul ministru al Marii Britanii între 1940 și 1945, apoi între 1951 și 1955. A fost recunoscut drept unul din cei mai buni lideri în vremde de război.

El a mai fost și orator, pictor, jurnalist și scriitor, primind chiar Premiul Nobel pentru Literatură. A murit din cauza unui accident vascular cerebral, la 91 de ani.

Louis al XIV-lea

Ultimele cuvinte: De ce plângeți? Credeați că sunt nemuritor?

Cine a fost și de ce a murit: Louis al XIV-lea, cunoscut și ca Louis cel Mare și Regele Soare, a condus Franța vreme de 72 de ani și 110 zile, până la moartea sa. A avut cea mai lungă domnie a vreunui monarh dintr-o țară europeană mare. A murit din cauza unei cangrene la picior, la 77 de ani – nu înainte de a-l ruga pe nepotul său să rămână un prinț pașnic.

Leonardo da Vinci

Ultimele cuvinte: Am ofensat pe Dumnezeu și umanitatea pentru că munca mea nu a ajuns la calitatea la care ar fi trebuit.

Cine a fost și de ce a murit: Da Vinci a fost una din cele mai strălucite minți ale omenirii. A fost pictor, sculptor, arhitect, muzician, matematician, inginer, inventator, anatomist, geolog, botanist și scriitor. Faimosul italian a murit la 67 de ani, în urma unui accident vascular cerebral.

Wolfgang Amadeus Mozart

Ultimele cuvinte: Gustul morții este pe buzele mele. Simt ceva ce nu este de pe lumea asta.

Cine a fost și de ce a murit: Mozart a fost un pion de bază pentru muzica clasică. El a fost un compozitor austriac al cărui talent de geniu s-a manifestat foarte devreme. La doar 5 ani, putea scrie și compune piese pentru pian. A murit tânăr, la 35 de ani, de febră reumatică.

Ludwig van Beethoven

Ultimele cuvinte: Prietenii aplaudă. comedia s-a sfârșit.

Cine a fost și de ce a murit: Beethoven a fost un compozitor și pianist german și o figură de bază pentru tranziția dintre muzică clasică și muzică romantică. A rămas în istorie drept unul din cei mai influenți compozitori, în pofida faptului că în ultimii 10 ani din viață a devenit surd. A murit la 57 de ani, după ce ficatul său a cedat.

George Washington

Ultimele cuvinte: Este în regulă, mor greu, dar nu mi-e teamă să mă duc.

Cine a fost și de ce a murit: Washington a fost primul președinte al Statelor Unite ale Americii. El a supravegheat comisia care a creat Constituția Statelor Unite – de atunci, Constituția a devenit legea supremă din SUA.

Acesta a murit la 67 de ani, iar cauza morții lui a tot fost dezbătută. Unii istorici spun că ar fi murit de un caz grav de epiglotită.

Thomas Edison

Ultimele cuvinte: Este foarte frumos dincolo.

Cine a fost și de ce a murit: Thomas Eddison a fost un inventator american. El a adus omenirii multe inovații, iar cea mai mare a fost becul electric. A murit de diabet zaharat, la 84 de ani.

Humphrey Bogart

Ultimele cuvinte: Nu ar fi trebuit să schimb scotch-ul cu martini.

Cine a fost și de ce a murit: Acest actor american a devenit un simbol cultural după rolurile sale în filme celebre precum „Casablanca” și „The Big Sleep”. A fost nominalizat de trei ori la cateoria „Cel mai bun actor” la Premiile Oscar și a câștigat o dată.

A încetat din viață la 58 de ani, din pricina cancerului de esofag și de laringe de care suferea.

Emily Dickinson

Ultimele cuvinte: Trebuie să plec, se ridică ceața.

Cine a fost și de ce a murit: Dickinson a fost o poetă americană care era considerată, la vremea ei, o ciudată de localnici. Îi plăcea să se îmbrace în haine albe, nu saluta oaspeții și prefera să rămână în camera ei – tocmai de aceea, multe din prieteniile ei erau întreținute prin corespondență. A murit de boala Bright, la 56 de ani.

Richard Feynman

Ultimele cuvinte: Nu mi-ar plăcea să mor de două ori. Este atât de plictisitor.

Cine a fost și de ce a murit: Feynman a fost un fizician și matematician american celebru. El a extins teoria electrodinamicii cuantice și a participat la Proiectul Manhattan – proiectul de dezvoltare a primei arme nucleare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Cancerul l-a răpus la vârsta de 70 de ani.

Che Guevara

Ultimele cuvinte: Știu că ai venit să mă ucizi. Împușcă, lașule, vei omorî un om.

Cine a fost și de ce a murit: Ernesto Rafael Guevara de la Serna, cunoscut de publicul larg drept Che Guevara, a fost lider al regimului comunist din Cuba și un revoluționar de stânga. Pe lângă om politic, a fost și medic, poet, scenarist și învățător. A murit la 39 de ani, împușcat în braț, umăr și inimă.

Jessica Dubroff

Ultimele cuvinte: Auzi ploaia? Auzi ploaia?

Cine a fost și de ce a murit: Jessica Dubroff avea să fie cea mai tânără persoană care pilotează un avion deasupra Statelor Unite ale Americii, la numai opt ani. În timpul zborului, aeronava Cessna 177B Cardinal pe care o pilota s-a prăbușit însă, iar întregul echipaj a murit – Jessica, tatăl ei și instructorul de zbor.

Victor Hugo

Ultimele cuvinte: Văd o lumină neagră.

Cine a fost și de ce a murit: Hugo este considerat unul din cei mai buni scriitori francezi. În Franța, poeziile i-au adus cel mai mult succes. Totuși, nici romanele și piesele de teatru ale lui Hugo nu sunt de ignorat. Cel mai cunoscut roman al său este „Mizerabilii”. Pneumonia a fost cauza morții sale, la vârsta de 83 de ani.

Edmund Gwenn

Ultimele cuvinte: Da, este dificil, dar nu la fel de dificil precum a face comedie.

Cine a fost și de ce a murit: Gwenn a fost un actor britanic, cunoscut mai ales pentru rolul său în „Miracle on 34th Street”, pentru care a primit Premiul Oscar la categoria „Cel mai bun actor într-un rol secundar”. A murit la vârsta de 82 de ani, din cauza pneumoniei.

Sam Kinison

Ultimele cuvinte: De ce acum? Nu vreau să mor. De ce?

Cine a fost și de ce a murit: Acest actor și comediant de stand-up american a fost cunoscut pentru umorul său aspru, politically incorrect, care astăzi i-ar fi adus valuri de critică. A murit într-un accident de mașină la 39 de ani.

Jimi Hendrix

Ultimele cuvinte: Povestea vieții este mai rapidă decât clipirea unui ochi. Povestea unei iubiri este salutul și despărțirea, până ne întâlnim din nou.

Cine a fost și de ce a murit: Hendrix a fost un chitarist, cântăreț și compozitor american. Cariera sa în lumea mainstream a muzicii a durat doar patru ani, dar asta nu l-a oprit din a deveni unul din cei mai influenți chitariști și celebrați muzicieni ai secolului 20. A murit devreme, la 28 de ani, cauzele morții fiind supradoză de droguri și inhalarea vomei.

Prințesa Diana de Wales

Ultimele cuvinte: Dumnezeul meu, ce s-a întâmplat?

Cine a fost și de ce a murit: Prințesa Diana a fost prima soție a lui Charles, Prințul de Wales, moștenitorul tronului Reginei Elizabeta a II-a. Diana provenea dintr-o familie aristocrată, iar personalitatea a ajutat-o să devină foarte iubită de popor. A murit la 36 de ani, într-un accident de mașină care a îndoliat un popor.

Virginia Woolf

Ultimele cuvinte: Nu cred că doi oameni ar fi putut fi mai fericiți decât am fost noi.

Cine a fost și de ce a murit: Una din figurile moderniste literare de bază ale secolului XX, Virginia Woolf a scris eseuri, povești și romane. Tulburarea bipolară și depresia au măcinat-o mare parte din viață. În cele din urmă, depresia a împins-o spre sinucidere, când avea 59 de ani. Într-o zi de martie, și-a îmbrăcat paltonul, i-a umplut cu pietre buzunarele și a intrat în râul din apropierea casei, unde s-a înecat. A lăsat în urmă doar o scrisoare către soțul ei, unde se regăsesc și ultimele ei cuvinte.

Errol Flynn

Ultimele cuvinte: Am avut parte de al naibii de multă distracție și m-am bucurat de fiecare moment din ea.

Cine a fost și de ce a murit: Bărbatul a fost un actor, scenarist și producător de film australian-american. A fost cunoscut pentru faptul că era un veritabil playboy. Flynn a murit la 50 de ani, în urma unui infarct miocardic.

Pancho Villa

Ultimele cuvinte: Nu lăsa să se termine așa. Spune-le că am spus ceva.

Cine a fost și de ce a murit: José Doroteo Arango Arámbula – cunoscut sub pseudonimul Pancho Villa, a fost unul din cei mai importanți generali ai revoluției mexicane. El a murit asasinat cu o armă de foc, la numai 45 de ani.

Eugene O’Neill

Ultimele cuvinte: Am știut. Am știut. Născut într-o cameră de hotel – și la naiba – mort într-o cameră de hotel

Cine a fost și de ce a murit: O’Neill a fost un scenarist și scriitor care a primit Premiul Nobel pentru Literatură, care a introdus pentru prima oară în dramele americane tehnici de realism. A murit la vârsta de 65 de ani, după o abiotrofie cerebrală.

Oscar Wilde

Ultimele cuvinte: Ori se duce tapetul acela de perete, ori eu.

Cine a fost și de ce a murit: Wilde a fost un scriitor și jurnalist celebru. Printre operele sale cele mai celebre se numără „Portretul lui Dorian Gray”. Scriitorul a murit la 46 de ani, din cauză că suferea de meningită.

Amelia Earhart

Ultimele cuvinte: Vreau să știți că sunt destul de conștientă de pericole. Femeile trebuie să încerce să facă lucruri precum au încercat și bărbații. Când eșuează, eșecul lor trebuie să fie o provocare pentru alții.

Cine a fost și de ce a murit: Earhart a fost o pionieră a aviației, care plănuia să devină primul pilot femeie care avea să zboare în jurul lumii. Cu toate acestea, ea a dispărut în 1937, undeva deasupra Oceanului Pacific. Ultimele sale cuvinte au fost transmise prin radio înainte să nu se mai știe nimic despre ea.

Edgar Allen Poe

Ultimele cuvinte: Doamne, ajută-mi sărmanul suflet.

Cine a fost și de ce a murit: Bărbatul a fost un poet, romancier și critic literar american care a reprezentat cu succes stilul romantic în literatură. Scrierile lui aveau subtonuri misterioase și macabre. Poe s-a luptat cu alcoolismul mare parte din viață. După ce soția sa, Virginia, a murit, problema lui s-a aprofundat. Când avea 40 de ani, a fost găsit de un prieten lângă un bar, beat și îmbrăcat cu haine diferite de stilul său obișnuit. Scriitorul a murit la puțin timp după.

Karl Marx

Ultimele cuvinte: Continuați, ieșiți – ultimele cuvinte sunt pentru fraierii care nu au spus suficiente.

Cine a fost și de ce a murit: Marx a fost un filozof, economist, sociolog și jurnalist german. Multe din lucrările sale economice formează baza felului în care înțelegem astăzi relația dintre muncă și capital. Este faimos pentru cartea sa, „Manifestul comunist”. A murit la 65 de ani de bronșită.

O. Henry

Ultimele cuvinte: Aprindeți luminile, nu vreau să mă duc acasă pe întuneric.

Cine a fost și de ce a murit: William Sydney Porter, cunoscut sub pseudonimul O. Henry, a fost un scriitor american. Poveștile sale scurte se disting prin jocurile istețe de cuvinte și sfârșiturile surpriză. Scriitorul a murit la 48 de ani, din pricina cirozei.

James Knox Polk

Ultimele cuvinte: Te iubesc, Sarah. Pentru toată eternitatea. Te iubesc.

Cine a fost și de ce a murit: Polk a fost al unsprezecelea președinte al Statelor Unite. Era un democrat auster, însă soția lui, Sarah Childress Polk, i-a balansat personalitatea prin calitățile ei -grație, inteligență și șarm. Bărbatul a murit la 54 de ani, de holeră.

Ethel Barrymore

Ultimele cuvinte: E toată lumea fericită? Vreau ca toată lumea să fie fericită. Știu că eu sunt fericită.

Cine a fost și de ce a murit: Ethel Barrymore a fost considerată „Prima Doamnă a Teatrului American”. Cariera ei s-a extins pe șase decenii. Strănepoata ei este Drew Barrymore. A murit din cauza unei boli cardiovasculare, la 80 de ani.