Cum arată tunelul subteran din Los Angeles, creat de Elon Musk

Poate ai auzit de tunelul de transport rapid care traversează prin subteranul Los Angeles, realizat de Boring Company, una din companiile înființate de Elon Musk. Acum poți vedea exact cum arată o tură prin acest tunel, de la tine de acasă.

Tunelul are 3,2 kilometri lungime și trece pe sub cartierul general SpaceX din Hawthorne, California. Este mai mult un demo al unui sistem public de transport, care va transporta pasagerii și vehiculele în subteran, pe niște platforme electrice autonome, denumite „patine”.

Acele patine ar putea, teoretic, să transporte între 8 și 16 pasageri sau un vehicul de un pasager, la viteze de 250 de kilometri pe oră. Tunelul va fi deschis pe 10 decembrie. În noaptea de după deschiderea din 10 decembrie, curioșii vor putea să circule în tunel pe gratis, după cum a anunțat Musk pe Twitter.

Până atunci însă, oricine vrea să vadă cum arată interiorul tunelului poate să se uite la videoclipul de mai jos. În el, poți vedea un time-lapse cu călătoria prin tunel. După cum Musk însuși a descris, călătoria este deranjant de lung.

Deși tunelul nu a fost încă deschis pentru public, Musk are deja planuri mari cu el. Mai exact, vrea să construiască în jur de 100 de nivele de tunele pe sub străzi. „Ne așteptăm ca, în timp, să creem o rețea de tunele sub LA”, a zis el. „Și cred că asta este cu adevărat cheia către a merge prin oraș foarte rapid. Trebuie să faci lucrurile 3D”. Musk a mai explicat că, deși ar fi posibil să creezi un sistem de metrou pe mai multe nivele de tunele, acest lucru ar fi totuși destul de scump. „Cheia este o îmbunătățire masivă a tehnologiei pentru tunele”, a subliniat acesta. Până una alta, rămâne să așteptăm 10 decembrie și să vedem cât de bine va prinde la public tunelul lui Musk.