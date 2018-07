Trucuri Word: cum ascunzi antentul și subsolul de pe prima pagină

Sunt foarte multe trucuri Word pe care ar fi bine să le ai în vedere. Nu toate sunt foarte utile, dar să știi cum ascunzi antetul și subsolul de pe prima pagină te scapă de un stres semnificativ.

Lucrez de foarte mulți ani în Word. Înainte de anii 2000, am folosit Office 97 și, încă de atunci, mi se părea că suita de aplicații pentru birou a celor de la Microsoft îți face viața foarte ușoară. Din păcate, cu cât lucrai mai mult în Word sau Excel îți dădeai seama că ți-ar fi fost utile și mai multe instrumente sau funcții care să-ți eficientizeze fluxul de lucru.

În mod surprinzător, multe dintre opțiunile dorite au fost acolo de la început sau au fost introduse ulterior, dar pentru că nu știam multe trucuri Word, făceam diverse compromisuri.

Destul de sus pe lista respectivelor compromisuri era un scenariu cât se poate de simplu. Creezi un document în Word cu o pagină de copertă. Introduci un număr la pagină în colțul din dreapta jos, dar ți-ai dori ca respectivul număr să nu apară pe prima pagină, pentru că aceea este de copertă.

Din fericire, există o soluție foarte simplă la problemă.

Dacă vrei să știi cum ascunzi antetul și subsolul de pe prima pagină dintr-un document există câteva trucuri Word pe care ar fi bine să le ai în vedere. Pentru a insera un antet sau subol folosești meniul Insert – Header sau Insert Footer.

Dacă te interesează doar numărul la pagină, poți să te duci direct la secțiunea Insert – Page Number și să alegi stilul de numerotare care te încântă.

Pentru a dezactiva sau a ascunde antetul pe prima pagină dintr-un documente, fă dublu click în zona antetului și, eventual, accesează meniul Header & Footer din meniul principal al aplicației. Dintre opțiunile din partea de sus, bifează Different First Page (Prima pagină diferită).

Din acel moment, nu vei mai avea prima pagină numerotată, dar s-ar putea să-ți apară numărul doi pe pagina următoare. În acel set de circumstanțe, soluția implică să faci click pe Page Numbers în stânga și să optezi pentru Format Page Numbers.

Bifează Start at și tastează 0 (zero) în partea dreaptă. Confirmă cu Ok, iar din acel moment, după pagina de copertă nenumerotată, vei avea numărul 1 pe cea de a doua pagină din document.