Trucuri Excel: cum afișezi zerouri la începutul celulelor cu numere

Lista de trucuri Excel pe care ar fi bine să le ai în vedere este una surprinzător de stufoasă. Nu le vei folosi pe toate la fel de mult, dar ar fi păcat să nu le ai în vedere.

În cazul în care interacționezi foarte des cu Microsoft Excel, este foarte probabil să te fi confruntat cu un scenariu aparent banal, dar unul care nu are foarte multă logică prima oară când îl întâmpini. Dacă tastezi numere în Excel și acelea sunt precedate de zero din cauza unui format mai ciudat care te ajută pe tine, respectivul zero sau zerouri vor dispărea în momentul în care apeși pe Enter.

Limitarea respectivă este derivată din modul în care Excel identifică forma naturală a numerelor. Partea bună este că, pe lângă un număr mare de limitări, aplicația de calcul tabelar a celor de la Microsoft incorporează câteva opțiuni nu foarte evidente care te ajută să rezolvi majoritatea problemelor cu care te confrunți. Pornind de la acest set de circumstanțe, există o soluție și în cazul în care vrei să știi cum forțezi afișarea de zerouri la începutul numerelor în celule.

Câteva trucuri Excel sunt legate de formatarea celulelor. Dacă tastezi ceva într-o celulă, apeși pe Enter și respectivele valori se transformă în altceva, problema este legată de Format Cells. Selectează celulele de interes, coloanele sau rândurile și apasă pe CTRL + 1 pe Windows sau CMD + 1 pe Mac. Imediat, vei întâmpina o fereastră împărțită în două.

Selectează în partea stângă secțiunea Custom. La Type, tastează formatul numărului dorit de forma ”000,0000”, fără ghilimele. Acel format se referă la faptul că vei avea întotdeauna trei cifre înainte de virgulă și patru cifre după virgulă în cazul tuturor celulelor selectate. Dacă vei interacționa cu un număr mai mic, de forma 3,14, în celulă va apărea ca fiind 003,14000.

Opțional, în funcție de setare ta din Excel, s-ar putea să fie corect ”000.0000”, fără ghilimele. Depinde de separatorul definit de tine sau de setările regionale de pe sistem. În România vorbim de virgulă tradițională, în timp ce în SUA, punctul ține loc de virgulă. Dacă nu era evident, poți tasta în acel câmp un număr infinit de zerouri, atât înainte, cât și după virgulă.