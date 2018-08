Tot ce știm până acum despre sezonul trei din „Stranger Things”

Sezonul 3 din „Stranger Things” va apărea abia în 2019, așa că până atunci rămâne să căutăm cu disperare orice noutăți apar despre serialul care și-a găsit fani de toate vârstele pretutindeni.

Cei de la Ranker au realizat o listă cu cele mai importante lucruri pe care le știm momentan despre „Stranger Things”, care să ne ajute să trecem mai ușor peste perioada de îndelungă așteptare.

Acțiunea se va petrece vara, peste câțiva ani de la sfârșitul ultimului sezon

Producătorii puteau continua sezonul 3 de la scena terifiantă a balului de la sfârșitul celui de-al doilea sezon, însă – datorită copiilor din rolurile principale care, deloc surprinzător, cresc și se schimbă – au ales să plaseze acțiunea în vara anului 1985. „Copiii noștri cresc”, a explicat Mark Duffer, unul din producători, pentru The Hollywood Reporter. „Asta vine cu anumite provocări. Nu poți începe imediat după finalul sezonului doi. Ești forțat să faci un salt în timp. Show-ul este forțat să evlueze și să se schimbe, pentru că copiii se schimbă”.

Steve are un job

Steve se pare că va avea un job la un magazin de înghețată numit „Scoops Ahoy”. Utilizatorul de Reddit gf120581 crede că înghețata din acest magazin va fi o modalitate isteață de a răspândi un virus periculos din Upside Down în lumea reală.

S-ar putea să avem de a face cu călătorii în timp

Cel mai probabil vom avea face cu călătorii în timp în acest sezon. Actorul David Harbour, care îl joacă pe Hopper, a spus că noul sezon va pătrunde pe teritorii noi pentru serial și că va fi ca un omagiu adus filmelor apărute în 1985. Unul din cele mai faimoase filme apărute în acel an a fost „Back to the Future”, un film a cărui acțiune se învârte în jurul călătoriilor în timp.

Vom face cunoștință cu noi personaje

În noul sezon, vom face cunoștință cu Heather, salvamarul de la piscina publică din Hawkins. Îl vom întâlni și pe primarul Larry Kline, un politician josnic, care își urmărește doar propriile interese. Nu în ultimul rând, va apărea și jurnalistul Jake Busey, un om cu un cod etic îndoielnic.

Brenner trăiește

Ultima oară când l-am văzut pe Brenner cel îngrozitor, acesta se afla la mila Demogorgonului. Deși lumea a presupus că a murit, dar frații Duffer, producătorii serialului, au spus că acesta nu a dispărut de tot și încă se află undeva, făcând lucruri malefice.

Eleven descoperă adolescența

La început, Eleven era un copil traumatizat folosit drept unealtă de către guvernul american. Mai apoi, devine un personaj epic, care dă de pământ cu Demogorgonul și Mind Flayer-ul. În noul sezon, ea va înțelege ce înseamnă să fie o adolescentă normală, potrivit lui Millie Bobbie Brown, actrița care o joacă pe Eleven.

Will nu va mai fi terorizat sezonul acesta

Will a fost extrem de chinuit în primele două sezoane ale serialului – mai întâi a fost captiv fără voia lui în Upside Down, ca mai apoi să fie posedat de Mind Flayer. Din fericire, sezonul acesta va avea și el parte de liniște, conform producătorului executiv Shawn Levy.

Steve și Dustin își vor continua bromance-ul

În sezonul doi, relația frumoasă de prietenie care s-a legat între Steve și Dustin a surprins pe toată lumea în cel mai plăcut mod. Nimeni nu se aștepta la ea. Acum, fanii vor să vadă mai mult din acest bromance, iar producătorii plănuiesc să le ofere exact ceea ce vor.