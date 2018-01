Toate procesoarele Intel, AMD și ARM sunt vulnerabile: ce trebuie să știi

S-a descoperit o gaură de securitate gravă în procesoarele Intel, AMD și ARM din ultimele două decenii, iar repercusiuniile încă nu se cunosc în totalitate.

Când este vorba de accesări de memorie, distribuție de IRQ-uri sau partajarea sarcinilor pe nuclee logice, este ușor să nu înțelegi exact despre ce este vorba. Din păcate, esențialul dezvăluirilor din ultimele zile este că datele tale sunt în pericol din cauza modului în care au fost construite majoritatea procesoarelor din ultimii 20 de ani. În asociere cu două vulnerabilități descoperite în ultima săptămână de un grup de experți securitate s-au folosit termeni precum ”catastrofice” sau ”fatale”.

Cele două vulnerabilități ce afectează majoritatea gadgeturilor computaționale pe care le utilizăm în mod curent sunt intitulate Meltdown și Spectre. Potențialul acestora a fost dezvăluit de New York Times și ZDNet într-o formă destul de abstractă la începutul acestei săptămâni. La momentul respectiv, nu se cunoșteau foarte multe detalii deoarece orice informații particulare se aflau sub NDA (Non-Disclossure Agremenet), iar persoanele care înțelegeau foarte bine ce se petrece, nu aveau voie să vorbească despre asta. Între timp, NDA-ul a expirat, iar acum există un site exhaustiv care ți-ar putea răspunde la majoritatea întrebărilor pe care le ai pe marginea subiectului – meltdownattack.com.

3) Meltdown presents an urgent crisis and administrators need to implement the KAISER patch ASAP (even though it will slow performance speeds by as much as 30%), but the Spectre flaw is far more pervasive and will require a complete rearchitecture of virtually all microprocessors

