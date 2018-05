O scenă din filmul Persona (1966) a devenit spot publicitar pentru Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), dar cu o notă românească adăugată la sfârșit, interpretată de Oana Pellea și Maia Morgenstern.

Cum nimic nu se face fără publicitate, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) a oferit spectatorilor un spot publicitar inedit, interpretat de celebrele actrițe Maia Morgenstern și Oana Pellea (fiica lui Amza Pellea).

Reclama a ales reinterpretarea unei scene celebre din filmul Persona (1966), regizat de Ingmar Bergman.

Persona este considerat unul dintre cele mai importante filme realizate vreodată și cea mai mare realizare a regizorului suedez Ingmar Bergman. În film rolurile principale sunt jucate de actrița suedeză Bibi Andersson și norvegiana Liv Ullmann. Prin personajele interpretate, ele spun povestea a două femei, care suferă o criză de identitate.

În film, Elisabet (Liv Ullmann) este o actriță de succes, care suferă o cădere psihică în urma unui spectacol în care joacă în piesa Electra. Din cauza accidentului suferit, Elisabet rămâne fără glas și este internată într-un centru pisihiatric, unde este îngrijită de asistenta medicală Alma (Bibi Ander.son).

„Medicamentul” lui Elisabet este chiar Alma, pe care doctorul a desemnat-o special să o îngrijească pe actriță, ca un fel de tratament prin interacțiune. Cum afecțiunea lui Elisabet este pe sistem nervos, șansele de vindecare a muțeniei sunt minime, dar rezonarea spirituală cu o persoană specială are efecte nebănuite. Elisabet gășeste în Alma elementul stabilizator, care o ajută să lupte cu problemele și crizele din viața sa.

O scenă emblematică a filmului Persona le arată pe cele două femei în ipostaze tandre, care au fost mult timp subiectul criticilor.

Regizorul a fost conștient de riscuri, dar pentru el, Persona a rămas o capodoperă: „Astăzi cred că în [filmul] Persona – și apoi mai târziu în [filmul] Plânsete și șoapte – am mers atât de departe cât am putut merge. În aceste două cazuri de totală libertate [artistică], am atins secrete care nu pot fi spuse în cuvinte, și pe care doar cinematografia le poate descoperi”, spunea el în cartea Imagini.

În spotul publicitar pentru TIFF, Maia Morgenstern și Oana Pellea au recreat acea scenă celebră, dar, la final, au adăugat o notă oarecum românească: Maia Morgenstern mimează o mușcătură de gât a Oanei Pellea, la fel cum ar face un vampir.

Ediția TIFF din 2018 se va desfășura în perioada 25 mai – 3 iunie, iar programul include 227 de producții.